В марте не все переселенцы получили выплаты: в Минсоцполитики назвали причины — Finance.ua
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В марте не все переселенцы получили выплаты: в Минсоцполитики назвали причины

Казна и Политика
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В марте не все переселенцы получили выплаты: в Минсоцполитики назвали причины
В марте не все переселенцы получили выплаты: в Минсоцполитики назвали причины
Внутренне перемещенные лица, которые получат выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
С 1 марта части ВПЛ выплаты были продлены автоматически, а еще часть — должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦПАУ. Подробнее о новых правилах можно почитать здесь.

Почему в марте не насчитали выплаты

По результатам марта 535 тыс. внутренне перемещенных лиц получили продление выплат пособия для ВПЛ автоматически. Еще 196,1 тыс. семей обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты пособия. Из них в течение марта назначили выплаты для 98 тыс. семей, на общее количество 181 тысяча человек.
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Остальные обращения о продлении выплат от ВПЛ еще находятся в проработке. После обработки заявлений выплаты начислят в апреле сразу за два месяца — март и апрель.

Можно ли еще подать заявление

Подать заявление на переназначение выплат можно и сейчас, ведь срок подачи заявлений был продлен до 30 апреля.
«То есть если вы подадите заявление в апреле, выплата будет начислена, включая март», — объяснили в Минсоцполитики.
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В Министерстве добавили, что по новому заявлению помощь продолжается семьям, в которых трудоспособные лица трудоустроились, зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель, начали соответствующую деятельность/или получили помощь на получение экономической самостоятельности/микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса/ или получили ваучер на обучение и в составе семьи есть дети до 14 лет.

Сколько ВПЛ стали на учет в центры занятости

В первом квартале 2024 г. стремительно возросло количество ВПЛ, которые стали на учет в центры занятости.
Если в прошлом году в течение января-марта в среднем в центры занятости ежемесячно обращалось около 4 тыс. ВПЛ, то в этом году их количество возросло: в феврале — до 11 тыс., а в марте — до 15 тыс. То есть обращений стало больше в 4 раза.
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Государство в течение трех месяцев выплачивает пособие по безработице в размере 2,5 тыс. грн.
Так, по сравнению с прошлым годом, количество получателей пособия среди ВПЛ выросло в 2,3 раза (с 6 тыс. до 14 тыс.), а получателей услуг центров занятости — в 2,6 раз (с 12 тыс. до 32 тыс.)
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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