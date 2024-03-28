Может ли ВПЛ получать выплаты, если не трудоустроится в течение 3 месяцев — Finance.ua

Может ли ВПЛ получать выплаты, если не трудоустроится в течение 3 месяцев Сегодня 08:32 — Личные финансы

Может ли ВПЛ получать выплаты, если не трудоустроится в течение 3 месяцев

В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ неработающее лицо трудоспособного возраста в течение 3 месяцев со дня назначения пособия должно содействовать своей занятости. Для этого есть несколько вариантов — трудоустроиться, начать предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться в Центре занятости как безработный или ищущий работу.

Существуют ли исключения, когда выплата незанятому трудоспособному внутренне перемещенному лицу может быть продлена — рассказали специалисты Юридического советника ВПЛ.

Подчеркнем! Это касается ВПЛ, которые обращаются за назначением выплат впервые. Для продления выплат на второй шестимесячный период действуют свои правила.

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Трудоспособные неработающие ВПЛ, которым с 1 декабря 2023 года пособие было назначено впервые, в течение 3 месяцев должны принять меры для своей занятости.

Однако из этого правила есть ряд исключений. В частности, эти требования не применяются к:

одному человеку из состава семьи, в которой ведется уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (включительно);

одному человеку из состава семьи, в которой трое и более детей в возрасте до 18 лет и ведется уход за ними;



одному человеку из состава семьи, которая воспитывает малолетнего ребенка, обучающегося полностью или частично онлайн и это подтверждено документально, в случае если фактическим местожительством такой семьи является территория боевых действий (например г. Харьков);



лицу, ухаживающему за ребенком, больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или IV степени, получившим тяжелую травму, которому требуется трансплантации органа, паллиативная помощь, которому не установлена ​​инвалидность, что подтверждается документально;



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лицу с инвалидностью I или II группы;



лицу, ухаживающего за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицом, достигшим 80-летнего возраста;



физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу, что подтверждается документально;

студенту, который обучается по дневной / дуальной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, высшего образованияИтак, как видим, есть ряд уважительных причин, при наличии которых трудоспособное лицо может продолжать получать выплаты и не быть трудоустроенным, зарегистрированным как безработный и т. д.

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