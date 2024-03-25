Кабмин продлил срок подачи заявлений на выплаты для ВПЛ — Finance.ua

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Кабмин продлил срок подачи заявлений на выплаты для ВПЛ

Личные финансы
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Кабмин продлил срок подачи заявлений на выплаты для ВПЛ
Кабмин продлил срок подачи заявлений на выплаты для ВПЛ
Срок подачи заявлений на получение государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продлили до 30 апреля.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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«ВПЛ, которые получали такую ​​помощь и подали заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта. Кабмин принял изменения в постановление „Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам“», — говорится в сообщении.

По лично поданному заявлению получить помощь еще на 6 месяцев могут:

  • люди с инвалидностью III группы, среднемесячный совокупный доход которых на одного получателя в такой семье составляет не более 9444 гривен;
  • лица старше 55 лет, которые зарегистрировались в Центре занятости;
  • лица до 23 лет, обучающиеся в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
  • лица, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания);
  • семья, состоящая только из нетрудоспособных лиц;
  • дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
  • тяжелобольные лица.
Кроме того, правительство уточнило возраст детей, которые могут получить помощь, повысив его с 14 до 18 лет, а также разрешило подавать заявления на получение помощи лицам, ухаживающим за ребенком до 3 лет.
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Также Кабмин этим постановлением ввел выплату временной помощи на детей, по которым установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа, «Ребенок не один» в размере 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка, а для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка.

Справка Finance.ua:

  • ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что выплаты от государства получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц;
  • с 1 марта в Украине изменили общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет совокупный доход всех членов семьи переселенцев;
  • Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорий ВПЛ, которые могут получать помощь на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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