В Минсоцполитики назвали сумму, предусмотренную в бюджете для помощи переселенцам в марте — Finance.ua

В Минсоцполитики назвали сумму, предусмотренную в бюджете для помощи переселенцам в марте
В Министерстве социальной политики ожидают, что помощь на проживание с 1 марта в Украине будет получать около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц; на выплаты в текущем месяце по этой статье в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в комментарии Укринформу.
«По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, начиная с 2014 года по сегодняшний день, в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона человек. Из них 3,6 миллиона граждан, впервые покинувших свое место жительства после полномасштабного вторжения российской федерации в Украину», — говорится в сообщении.
По данным Минсоцполитики, в январе 2024 года пособие на проживание получали 2,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Сейчас в Министерстве социальной политики не могут четко спрогнозировать, какое количество внутренне перемещенных лиц обратится в органы социальной защиты населения с заявлением о предоставлении помощи.
«Помощь будет назначаться на семью из расчета среднемесячного совокупного дохода на одного человека в семье и не должна превышать 9 444 гривен. Для этого заявления будут подаваться с учетом членов всей семьи. На сегодняшний день помощь выплачивается на одно лицо или на лицо с ребенком, поэтому в настоящее время невозможно осуществить расчет по совокупному доходу на семью. Ориентировочно ожидаем 1,5 миллиона получателей помощи», — отмечают в ведомстве.
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В государственном бюджете на 2024 год по программе «Социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан» предусмотрены расходы в частности на выплату помощи ВПЛ в размере 57,65 миллиарда для покрытия расходов в полном объеме.
В марте по этой бюджетной программе запланированы расходы на уровне около 4 миллиардов.
Как сообщалось, в Кабинете Министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц, в частности, рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля.
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