Выплаты ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили принцип расчета с 1 марта — Finance.ua

Выплаты ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили принцип расчета с 1 марта Сегодня 13:04 — Личные финансы

Выплаты ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили принцип расчета с 1 марта

С 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будут брать совокупный доход всех членов семьи переселенцев.

Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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«Мы меняем общий принцип продления выплат для ВПЛ. Теперь для получения помощи будет учитываться совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 грн, то есть четыре прожиточных минимума. Мы будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь. Потому что без доходов, например отца, которые могут быть как минимальными, так и превышать 100 тыс. грн, это трудно оценить», — сказала Марчак.

Она напомнила, что с 1 марта выплаты будут автоматически продлены пенсионерам (если размер их пенсии не превышает 9444 грн), людям с инвалидностью, детям-сиротам.

«То есть тем категориям граждан, которые однозначно не могут работать, и им нужна дальнейшая поддержка государства. Кроме того, выплаты смогут в дальнейшем получать семьи, проживающие в зоне боевых действий или в безопасных регионах, и в которых дети по определенным причинам не могут учиться оффлайн. То есть родители в таких семьях должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться. Таким гражданам следует обратиться с заявлением о назначении пособия», — отметила замминистра.

На дополнительную поддержку от государства также могут рассчитывать те семьи, члены которых в последние 6 месяцев делали попытки стать экономической самостоятельными: встали на учет в службу занятости, трудоустроились или открыли собственный бизнес.

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«В качестве нашей благодарности мы продолжим им еще 6 месяцев выплачивать пособие. А вот взрослые украинцы трудоспособного возраста, у которых нет детей и не работают, выплаты не будут получать. У таких людей нет ограничений, которые мешали бы им работать, поэтому они должны находить работу и самостоятельно обеспечивать себя», — сказала Марчак.

Справка Finance.ua:

26 января Кабмин принял Постановление № 94, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий. Юридический советчик ВПЛ рассказал, какие именно нововведения ждут украинских переселенцев;

по данным опроса, проведенного Агентством социального консалтинга «Социоконсалтинг», 70% внутренне перемещенных лиц в Украине выразили намерение остаться на своем текущем месте жительства;

около 40% внутренне перемещенных лиц, получающих пособие от государства, живут только на эти средства.

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Укрінформ По материалам:

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