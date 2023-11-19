В Минреинтеграции рассказали о программах трудоустройства ВПЛ — Finance.ua

В Минреинтеграции рассказали о программах трудоустройства ВПЛ Сегодня 13:03 — Личные финансы

В Минреинтеграции рассказали о программах трудоустройства ВПЛ

Государство ищет дополнительные возможности для трудоустройства внутренних переселенцев.

Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила во время интервью в студии телеканала «Мы — Украина».

Она объяснила, что первыми помощниками в поиске работы должны быть центры занятости.

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«В настоящее время эти государственные учреждения реформируют свою работу. Это не должно быть место, куда человек приходит, ставит галочку о выплате средств и дальше делает вид, что ищет работу. А центр занятости делает вид, что помогает ему. Этого больше не будет. Они действительно пытаются реформироваться, и у людей возникает все больше доверия к этим учреждениям», — добавила чиновник.

Хорошим примером является проверенная практика получения ваучеров на переобучение. Этим уже воспользовалось более 16 тысяч наших граждан. Из них примерно 3,5 тысячи — внутренне перемещенные лица. Они переквалифицировались, например, в психологов, работников IT-сферы и т. д.

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«В общей сложности насчитывается 138 специальностей, по которым ВПЛ могут пройти переобучение, чтобы получить более высокооплачиваемую работу», — уточнила Ирина Верещук.

Кроме того, при каждом ОВ и КМВА созданы Координационные центры поддержки гражданского населения. Они выполняют консультативно-совещательную функцию.

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«Я также обращаюсь к нашим международным партнерам с просьбой помочь в трудоустройстве внутренних переселенцев. Особенно на прифронтовых территориях. Там не нужно больших заводов и фабрик. Там должны развиваться мини-бизнесовые проекты, которые позволили бы трудоустроиться женщинам и мужчинам трудоспособного возраста. Со своей стороны государство будет всячески поощрять новые инструменты для трудоустройства ВПЛ, ведь их должно становиться все больше», — отметила вице-премьер.

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