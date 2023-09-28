Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги — Finance.ua

Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги
Внутренне перемещенные лица получают помощь не только от Украины, но и международных организаций и благотворительных фондов. Переселенцам также могут выплатить компенсацию за жилье.
Об этом сообщает БФ «Право на защиту».
Кто может получить пособие
Специальные выплаты доступны для переселенцев, переехавших на территории Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Помощь предоставляет благотворительный фонд «Право на защиту» вместе с ООН.
Участие в программе могут принять лица, которые:
- хотят переехать поближе к месту работы, учебному заведению детей;
- находятся под угрозой потери жилья, в котором сейчас проживают;
- живут в местах компактного проживания, которые могут быть расформированы.
Пособие равно сумме арендной платы за полгода проживания. В благотворительном фонде рассказали, что выплаты должны поддержать переселенцев и лучше адаптировать их к новому местонахождению.
Что нужно сделать
Для получения пособия следует подать документы в органы социальной защиты. Для оформления требуется:
- написать заявление;
- добавить удостоверение личности и справку ВПЛ.
Напомним, ВПЛ также имеют право на денежное пособие от государства:
- 2 000 гривен — взрослые лица;
- 3 000 гривен — лица с инвалидностью, дети до 18 лет.
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