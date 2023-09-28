Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги — Finance.ua

Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги Сегодня 16:02 — Личные финансы

Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги

Внутренне перемещенные лица получают помощь не только от Украины, но и международных организаций и благотворительных фондов. Переселенцам также могут выплатить компенсацию за жилье.

Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

Кто может получить пособие

Специальные выплаты доступны для переселенцев, переехавших на территории Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Помощь предоставляет благотворительный фонд «Право на защиту» вместе с ООН.

Участие в программе могут принять лица, которые:

хотят переехать поближе к месту работы, учебному заведению детей;

находятся под угрозой потери жилья, в котором сейчас проживают;

живут в местах компактного проживания, которые могут быть расформированы.

Пособие равно сумме арендной платы за полгода проживания. В благотворительном фонде рассказали, что выплаты должны поддержать переселенцев и лучше адаптировать их к новому местонахождению.

Что нужно сделать

Для получения пособия следует подать документы в органы социальной защиты. Для оформления требуется:

написать заявление;

добавить удостоверение личности и справку ВПЛ.

Напомним, ВПЛ также имеют право на денежное пособие от государства:

2 000 гривен — взрослые лица;

3 000 гривен — лица с инвалидностью, дети до 18 лет.

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