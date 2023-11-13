Сколько получателей финпомощи для ВПЛ живут только на эти средства — ответ Верещук Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Около 40% внутренне перемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

Как сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, в Украине сейчас насчитывается 4,9 млн ВПЛ, из них — 2,6 млн получают государственные выплаты.

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«У нас есть статистика, сколько людей рассчитывают на такие выплаты (пособие для ВПЛ — ред.) и живут только на них. Это по меньшей мере 40%, по последним статистическим данным о получателях помощи», — рассказала она).

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Это преимущественно те, по словам Верещук, кто не смог найти работу, и многодетные матери с прифронтовых территорий, которые не имеют возможности оставить ребенка в детском саду, потому что в тех регионах они не работают.

Также, как отметила глава Минреинтеграции, из 4,9 млн ВПЛ 3,6 млн человек стали ими после 24 февраля 2022 года.

УНІАН По материалам:

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