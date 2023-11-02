Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве

В Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет.

Какие критерии того, что человек со статусом ВПЛ уже не должен считаться переселенцем, ответила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц, передает портал Новости.Live.

«Чтобы дать ответ относительно критериев — есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. И там стоит вопрос, который на сегодняшний день не нашел своего конечного результата — сколько лет лицо может считаться ВПЛ? Каким образом определить для государства критерий, когда ВПЛ перестает быть ВПЛ? Пока ответа однозначного нет. Мы дискутируем между как минимум 5 лет», — сказала Верещук.

Но речь идет о статусе, а не о выплатах. Ведь выплаты сейчас государство обеспечивает, согласно стратегии помощи ВПЛ, и их получают не менее полугода после предоставления статуса переселенца.

«А дальше идут интеграционные процессы — жилье, работа. Вот привязывать ли трудоустройство к выплатам или нет? Этот процесс дискуссий продолжается», — добавила Верещук.

Справка Finance.ua:

Верещук ранее заявляла, что государство должно помогать внутренне перемещенным лицам не менее 5 лет. Но это должны быть конкретные виды помощи;

услуга «Помощь для ВПЛ» с 1 ноября будет временно недоступна в «Дія». Минцифры совместно с Минсоцполитики обновят сервисы;

Министерство социальной политики после проверки ВПЛ прекратило выплаты более 140 тыс. лицам, не отвечающим критериям. Это снизило расходы на 400 млн в месяц.



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