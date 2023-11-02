Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве

Казна и Политика
31
Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве
Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве
В Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет.
Какие критерии того, что человек со статусом ВПЛ уже не должен считаться переселенцем, ответила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц, передает портал Новости.Live.

Читайте также: Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

«Чтобы дать ответ относительно критериев — есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. И там стоит вопрос, который на сегодняшний день не нашел своего конечного результата — сколько лет лицо может считаться ВПЛ? Каким образом определить для государства критерий, когда ВПЛ перестает быть ВПЛ? Пока ответа однозначного нет. Мы дискутируем между как минимум 5 лет», — сказала Верещук.
Но речь идет о статусе, а не о выплатах. Ведь выплаты сейчас государство обеспечивает, согласно стратегии помощи ВПЛ, и их получают не менее полугода после предоставления статуса переселенца.
«А дальше идут интеграционные процессы — жилье, работа. Вот привязывать ли трудоустройство к выплатам или нет? Этот процесс дискуссий продолжается», — добавила Верещук.

Справка Finance.ua:

  • Верещук ранее заявляла, что государство должно помогать внутренне перемещенным лицам не менее 5 лет. Но это должны быть конкретные виды помощи;
  • услуга «Помощь для ВПЛ» с 1 ноября будет временно недоступна в «Дія». Минцифры совместно с Минсоцполитики обновят сервисы;
  • Министерство социальной политики после проверки ВПЛ прекратило выплаты более 140 тыс. лицам, не отвечающим критериям. Это снизило расходы на 400 млн в месяц.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.