Государство должно помогать ВПЛ не менее 5 лет — Верещук — Finance.ua
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Государство должно помогать ВПЛ не менее 5 лет — Верещук

Личные финансы
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Государство должно помогать ВПЛ не менее 5 лет — Верещук
Государство должно помогать ВПЛ не менее 5 лет — Верещук
Государство должно помогать внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не менее 5 лет. Но это должны быть конкретные виды помощи.
Об этом заявила в интервью Украинскому Радио вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Также, по ее словам, в правительстве обсуждают вопросы, касающиеся ВПЛ: сколько лет человек будет считаться ВПЛ, потому что 10−15 лет нигде за рубежом нет. Статусы всегда имеют срок, бессрочно, пожизненно его давать нельзя.
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«Я считаю, что должно быть минимум 5 лет, потому что человеку трудно адаптироваться. Первый год идет на то, чтобы действительно понять и ментально немного отдохнуть. Поэтому я за то, чтобы не менее 5 лет человеку помогало государство. Но это должны быть конкретные виды помощи. К примеру выплаты: сейчас уже два года как выплаты осуществляются. Это вторая бюджетная программа после расходов на оборону, 73 млрд в этом году на выплаты для ВПЛ. И мы говорим, что первые полгода выплаты должны быть обязательно, без привязки, трудоустроен человек или нет. Он должен иметь безусловную поддержку от государства. Это минимум, который может дать государство», — говорит Верещук.
А дальше уже выплаты-стимулы, если человек пошел на работу.
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«Как правило, люди переезжали из промышленных регионов, где у них были высокие зарплаты. У них, например, горные профессии или профессии в химической промышленности. Трудно найти себя, например, во Львовской или Тернопольской области. Поэтому мы должны дать им этот период адаптации, чтобы помочь переквалифицироваться», — добавила она.
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По материалам:
Українське радіо
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