Государство должно помогать ВПЛ не менее 5 лет — Верещук Вчера 19:02 — Личные финансы

Государство должно помогать ВПЛ не менее 5 лет — Верещук

Государство должно помогать внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не менее 5 лет. Но это должны быть конкретные виды помощи.

Об этом заявила в интервью Украинскому Радио вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также, по ее словам, в правительстве обсуждают вопросы, касающиеся ВПЛ: сколько лет человек будет считаться ВПЛ, потому что 10−15 лет нигде за рубежом нет. Статусы всегда имеют срок, бессрочно, пожизненно его давать нельзя.

Читайте также Как ВПЛ скорее получить работу при переселении: полезные источники

«Я считаю, что должно быть минимум 5 лет, потому что человеку трудно адаптироваться. Первый год идет на то, чтобы действительно понять и ментально немного отдохнуть. Поэтому я за то, чтобы не менее 5 лет человеку помогало государство. Но это должны быть конкретные виды помощи. К примеру выплаты: сейчас уже два года как выплаты осуществляются. Это вторая бюджетная программа после расходов на оборону, 73 млрд в этом году на выплаты для ВПЛ. И мы говорим, что первые полгода выплаты должны быть обязательно, без привязки, трудоустроен человек или нет. Он должен иметь безусловную поддержку от государства. Это минимум, который может дать государство», — говорит Верещук.

А дальше уже выплаты-стимулы, если человек пошел на работу.

Читайте также Новая помощь для ВПЛ: кто из украинцев сможет получить деньги

«Как правило, люди переезжали из промышленных регионов, где у них были высокие зарплаты. У них, например, горные профессии или профессии в химической промышленности. Трудно найти себя, например, во Львовской или Тернопольской области. Поэтому мы должны дать им этот период адаптации, чтобы помочь переквалифицироваться», — добавила она.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Українське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.