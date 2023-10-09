Как ВПЛ скорее получить работу при переселении: полезные источники — Finance.ua

Как ВПЛ скорее получить работу при переселении: полезные источники
Наличие работы — это важный фактор для внутрипереселенных лиц. Украинцам, покинувшим свои дома и переехавшим в другой регион, могут помочь с трудоустройством на новом месте.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. А одним из ключевых факторов интеграции является наличие работы.
Минреинтеграции собрало список учреждений, которые помогут быстрее трудоустроиться на новом месте. В том числе среди них:
- Единый портал вакансий Государственного центра занятости. Портал включает более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране. Ознакомиться с вакансиями можно по ссылке.
- Советы ВПЛ и Координационные центры поддержки гражданского населения в областях. Всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины.
- Местные центры занятости. Консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы. С информацией о необходимых документах и процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно ознакомиться по ссылке.
- Негосударственные службы поиска. Имеют свои списки вакансий.
- Правительственная программа «єРобота». ВПЛ могут получить гранты, используя программы «Собственное дело» или «Гранты на создание или развитие собственного бизнеса». Узнать условия программ можно по ссылке.
Справка Finance.ua:
- в октябре помощь продлевается для всех ВПЛ, проживающих в Украине, и внутренне перемещенных лиц, в размерах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн, для других лиц — 2 тыс. грн;
- Отметим, открытие какой-либо группы ФЛП не является препятствием для получения помощи на проживание ВПЛ и не может являться основанием для ее отмены;
- если вы не согласны с решением о лишении выплат для переселенцев, нужно обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию в Минреинтеграции.
Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения
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