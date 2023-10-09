Как ВПЛ скорее получить работу при переселении: полезные источники — Finance.ua

Как ВПЛ скорее получить работу при переселении: полезные источники Сегодня 15:03 — Личные финансы

Наличие работы — это важный фактор для внутрипереселенных лиц. Украинцам, покинувшим свои дома и переехавшим в другой регион, могут помочь с трудоустройством на новом месте.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

При переезде в новый город переселенцам важно удачно интегрироваться в общину. А одним из ключевых факторов интеграции является наличие работы.

Минреинтеграции собрало список учреждений, которые помогут быстрее трудоустроиться на новом месте. В том числе среди них:

Единый портал вакансий Государственного центра занятости. Портал включает более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране. Ознакомиться с вакансиями можно по ссылке.

Государственного центра занятости. Портал включает более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране. Ознакомиться с вакансиями можно по ссылке. Советы ВПЛ и Координационные центры поддержки гражданского населения в областях. Всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины.

гражданского населения в областях. Всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины. Местные центры занятости. Консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы. С информацией о необходимых документах и ​​процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно ознакомиться по ссылке.

Консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы. С информацией о необходимых документах и ​​процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно ознакомиться по ссылке. Негосударственные службы поиска. Имеют свои списки вакансий.

Имеют свои списки вакансий. Правительственная программа «єРобота». ВПЛ могут получить гранты, используя программы «Собственное дело» или «Гранты на создание или развитие собственного бизнеса». Узнать условия программ можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

в октябре помощь продлевается для всех ВПЛ, проживающих в Украине, и внутренне перемещенных лиц, в размерах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн, для других лиц — 2 тыс. грн;

Отметим, открытие какой-либо группы ФЛП не является препятствием для получения помощи на проживание ВПЛ и не может являться основанием для ее отмены;

если вы не согласны с решением о лишении выплат для переселенцев, нужно обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию в Минреинтеграции.



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