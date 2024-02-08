Киевсовет просит Кабмин продлить выплаты для ВПЛ до конца военного положения — Finance.ua

Киевсовет просит Кабмин продлить выплаты для ВПЛ до конца военного положения Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Киевсовет просит Кабмин продлить выплаты для ВПЛ до конца военного положения

Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой продлить выплаты ВПЛ до конца военного положения.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его данным, 62 депутата проголосовали «за», в то же время «против» — ни одного.

Фото: Алексей Гончаренко

«Мы должны помогать переселенцам. Многие из них потеряли все, что имели. Нельзя отменять помощь», — сказал депутат.

Напомним, выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство продлило до 1 марта, после чего получать помощь будут только определенные категории переселенцев.

Кому продлят:

с 1 марта выплаты автоматически будут продлены пенсионерам из категории ВПЛ, у которых пенсия меньше 9444 грн, то есть пенсионерам с высоким уровнем дохода помощь продлеваться не будет;

также автоматически продлевается помощь для людей с инвалидностью первой и второй групп, а также для детей-сирот.

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