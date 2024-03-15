В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев — Finance.ua

В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев Сегодня 15:01 — Личные финансы

В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев

Минсоцполитики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населённом пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

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По данным исследования, которое по заказу министерства провела аналитическая компания CEDOS при поддержке Совета Европы, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье — выше в 2,5 раза, а в Николаеве — ниже на 30−35%. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества лиц в семье, арендующей жилье;

доходов домохозяйства;

и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Чем ниже доходы, тем более высокий процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

«Сейчас проект решения о такой помощи согласовывается внутри правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПО смогут воспользоваться новым инструментом поддержки», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

На портале «Дія» ускорили процесс подачи заявления о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Теперь ее можно подать за 10 минут, поскольку большинство документов автоматически подтягиваются из реестров.

Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников. Как предлагается, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

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