В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев — Finance.ua
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В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев

Личные финансы
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В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев
В Минсоцполитики анонсировали новый вид помощи для переселенцев
Минсоцполитики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По данным ведомства, размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населённом пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.
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По данным исследования, которое по заказу министерства провела аналитическая компания CEDOS при поддержке Совета Европы, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье — выше в 2,5 раза, а в Николаеве — ниже на 30−35%. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.
Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:
  • количества лиц в семье, арендующей жилье;
  • доходов домохозяйства;
  • и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.
Чем ниже доходы, тем более высокий процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.
«Сейчас проект решения о такой помощи согласовывается внутри правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПО смогут воспользоваться новым инструментом поддержки», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • На портале «Дія» ускорили процесс подачи заявления о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Теперь ее можно подать за 10 минут, поскольку большинство документов автоматически подтягиваются из реестров.
  • Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников. Как предлагается, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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