Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией — Finance.ua

Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией Сегодня 18:21 — Личные финансы

Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией

В Пенсионном фонде Украины объявили о некоторых особенностях в оказании помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, относительно того, на какую услугу применяются социальные нормативы при назначении субсидий.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

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В ведомстве отметили, что существуют определенные нюансы в тех ситуациях, когда жилище отапливается одновременно за счет тепловой и электрической энергии. В таком случае несколько иначе применяются социальные нормативы при назначении субсидий.

Таким образом, если в многоквартирном жилом доме потребителям, имеющим в доме автономные системы отопления, начисляют плату за услугу теплоснабжения для отопления мест общего пользования, субсидию назначают сразу на две услуги:

на отопление тепловой энергии;

электрической энергии.

При расчете жилищной субсидии в других ситуациях применяются социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения только на одну коммунальную услугу по выбору потребителя.

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Это указано в пункте седьмом Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением правительства от 21.10.1995 N 848 «О порядке предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

При каких условиях насчитывают субсидию

В зависимости от того, сколько человек проживает в доме, насчитывают сумму субсидии. Если в доме проживают не все прописанные лица, выплату рассчитывают на тех, кто фактически там живет. Это согласовывается на основании решения районной государственной администрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информацию о размере начисленной компенсации вносят в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Как получить субсидию

Для этого необходимо заполнить заявление и декларацию, где нужно указать подробную информацию о себе и членах домохозяйств, доходах, а также расходах. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

жилищная субсидия — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.

— это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию. льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т. д.



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