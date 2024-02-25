Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией — Finance.ua
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Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией

Личные финансы
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Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией
Как начисляется субсидия, когда жилище отапливается одновременно тепловой и электрической энергией
В Пенсионном фонде Украины объявили о некоторых особенностях в оказании помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, относительно того, на какую услугу применяются социальные нормативы при назначении субсидий.
Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
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В ведомстве отметили, что существуют определенные нюансы в тех ситуациях, когда жилище отапливается одновременно за счет тепловой и электрической энергии. В таком случае несколько иначе применяются социальные нормативы при назначении субсидий.
Таким образом, если в многоквартирном жилом доме потребителям, имеющим в доме автономные системы отопления, начисляют плату за услугу теплоснабжения для отопления мест общего пользования, субсидию назначают сразу на две услуги:
  • на отопление тепловой энергии;
  • электрической энергии.
При расчете жилищной субсидии в других ситуациях применяются социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения только на одну коммунальную услугу по выбору потребителя.
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Это указано в пункте седьмом Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением правительства от 21.10.1995 N 848 «О порядке предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
При каких условиях насчитывают субсидию
В зависимости от того, сколько человек проживает в доме, насчитывают сумму субсидии. Если в доме проживают не все прописанные лица, выплату рассчитывают на тех, кто фактически там живет. Это согласовывается на основании решения районной государственной администрации, исполнительного органа городского или районного совета.
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Информацию о размере начисленной компенсации вносят в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.
Как получить субсидию
Для этого необходимо заполнить заявление и декларацию, где нужно указать подробную информацию о себе и членах домохозяйств, доходах, а также расходах. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • жилищная субсидия — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.
  • льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т. д.
По материалам:
Novyny.live
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