Жилищная субсидия: назначат ли ее лицу, имеющему два автомобиля — Finance.ua

Жилищная субсидия: назначат ли ее лицу, имеющему два автомобиля Сегодня 11:18 — Личные финансы

Жилищная субсидия: назначат ли ее лицу, имеющему два автомобиля

Приближается отопительный сезон, во время которого гражданам увеличивают помощь на оплату услуг ЖКХ. Впрочем, субсидии на коммуналку могут получить не все, в частности, их не назначат тем, у кого есть долги. Также помехой может стать наличие у семьи транспортных средств.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, если на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа), субсидия в таком случае не назначается.

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Объяснение ПФУ сделал в ответ на вопрос гражданина, который поинтересовался, может ли он оформить субсидию, имея два автомобиля: один совсем старый, другой — 2008 года выпуска.

«Ваше домохозяйство может претендовать на получение жилищной субсидии с января 2024 года, когда со времени выпуска автомобиля будет более 15 лет», — отметили в фонде.

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Напомним, в Украине не планируется устанавливать новые ограничения для получения жилищных субсидий. Деньги на выплаты в госбюджете-2024 на субсидии будут.

При наличии задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг жилищную субсидию не назначают . Речь идет о просроченной задолженности более трех месяцев, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас — 680 грн).

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