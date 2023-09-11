Повлияет ли помощь ООН пенсионерам на субсидию: ответ ПФУ — Finance.ua

Повлияет ли помощь ООН пенсионерам на субсидию: ответ ПФУ Сегодня 19:01 — Личные финансы

Повлияет ли помощь ООН пенсионерам на субсидию: ответ ПФУ

Пенсионеры в прифронтовых зонах стали получать помощь ООН. Эти выплаты не влияют на размер субсидий.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в ПФУ, порядок помощи регулируется постановлением Кабинета Министров от 28 июля 2023 г. № 781 «О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения».

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Согласно документу, помощь, оказываемая получателям пенсий в рамках указанного проекта, не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.

Напомним, пенсионеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, получат доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3000 гривен и не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для ВПЛ или от международных) организаций) с 1 марта 2023 года.

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Пенсионеры, которые отвечают условиям получения этого пособия, будут получать ежемесячную выплату в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

На сегодняшний день программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи не менее четырех месяцев подряд. Общая сумма, которую ВПП предоставляет пенсионерам в этом месяце — примерно 115 млн гривен.

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