Будут ли новые ограничения на получение субсидий: ответ Минсоцполитики — Finance.ua
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Будут ли новые ограничения на получение субсидий: ответ Минсоцполитики

Личные финансы
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Будут ли новые ограничения на получение субсидий: ответ Минсоцполитики
Будут ли новые ограничения на получение субсидий: ответ Минсоцполитики
В Украине не планируется устанавливать новые ограничения для получения жилищных субсидий. Деньги на выплаты в госбюджете-2024 на субсидии будут.
Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире «Украинского радио».
«По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получение такой помощи, не предусматривается. Наоборот, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может быть увеличение расходов», — сказала она.
Сейчас Минсоцполитики вместе с Минфином производит расчеты того, какая сумма средств нужна в бюджете-2024 году. Марчак напомнила, что, как правило, правительство осторожно относится к тому, чтобы субсидии финансировались в полном объеме.
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«Не вижу оснований для каких-либо переживаний. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться. Никаких ограничений не планируется вводить», — отметила чиновница.
Что касается механизма выплат, то никаких изменений не произошло. «Все граждане, имеющие оформленные субсидии, от них не требуются никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например, после повышения тарифа», — сказала она.
По ее словам, после повышения ЖК-тарифов автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше.

Справка Finance.ua:

  • в госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такое пособие. Средний размер составит 1189,3 гривен;
  • напомним, получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
По материалам:
РБК-Україна
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