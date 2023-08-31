Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги — ответ Минсоцполитики — Finance.ua
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Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги — ответ Минсоцполитики

Личные финансы
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Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги — ответ Минсоцполитики
Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги — ответ Минсоцполитики
При наличии задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг жилищную субсидию не назначают.
Как напоминают в Минсоцполитики, речь идет о просроченной задолженности более чем на три месяца, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас — 680 грн).
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Для назначения субсидии в случае наличия долга нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиком коммунальной услуги и приобщить копию этого договора к заявлению на субсидию.
Кроме того, при наличии долга субсидия не назначается только на коммунальные услуги, по которым имеется этот долг. Поэтому в случае отказа в назначении помощи по оплате ЖКУ, нужно обратиться с новым заявлением, где указать перечень услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

Справка Finance.ua:

  • в Пенсионном фонде Украины объяснили нюансы получения субсидии, если у человека оформлена оплата по частям;
  • размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека;
  • в определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равняется нулю.
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По материалам:
Finance.ua
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