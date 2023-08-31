Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги — ответ Минсоцполитики Сегодня 08:03 — Личные финансы

Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги — ответ Минсоцполитики

При наличии задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг жилищную субсидию не назначают.

Как напоминают в Минсоцполитики, речь идет о просроченной задолженности более чем на три месяца, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас — 680 грн).

Для назначения субсидии в случае наличия долга нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиком коммунальной услуги и приобщить копию этого договора к заявлению на субсидию.

Кроме того, при наличии долга субсидия не назначается только на коммунальные услуги, по которым имеется этот долг. Поэтому в случае отказа в назначении помощи по оплате ЖКУ, нужно обратиться с новым заявлением, где указать перечень услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

Справка Finance.ua:

в Пенсионном фонде Украины объяснили нюансы получения субсидии, если у человека оформлена оплата по частям;

размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека;

в определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равняется нулю.

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