Как подать упрощенное заявление на субсидию «в один клик»: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как подать упрощенное заявление на субсидию «в один клик»: пошаговая инструкция Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как подать упрощенное заявление на субсидию «в один клик»: пошаговая инструкция

В Украине внедряется экспериментальный проект, позволяющий облегчить процедуру обращения за жилищной субсидией.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление «в один клик» (в электронной форме — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Портал «Дія» (при наличии технической возможности) или в бумажной форме — обратившись в любой сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте).

В заявление необходимо внести фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление (в случае его подачи электронными средствами — с помощью квалифицированной электронной подписи).

Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.

На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления.

Сообщения о принятом решении (установленном размере жилищной субсидии, в случае ее назначения, причинах отказа и порядке обжалования решения) вместе с заявлением и сформированной декларацией поступят заявителям:

тем, кто подавал через личный кабинет на вебпортале Фонда — в его личный кабинет;

тем, кто предоставил средствами мобильного приложения Пенсионного фонда Украины — в мобильное приложение;

кто подал средствами Портала «Дія» — через Портал «Дія»;

кто подал упрощенное заявление в бумажной форме — на адрес электронной почты.

Как подать заявление на жилищную субсидию в один клик через вебпортал Фонда

Следует зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» нужно выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

3. Во всплывающем окне нажать кнопку «Продолжить».

4. В следующем окне выбрать опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту».

5. Заполнить онлайн-форму заявления: указать общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указать реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавить информацию о членах домохозяйства.

6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл», по желанию и при наличии, добавить сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства — копию договора аренды, справку ВПЛ).

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажать кнопку «Сформировать заявление».

7. Проверить данные сформированного заявления и отправить в Пенсионный фонд, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

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