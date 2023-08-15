Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку

Особисті фінанси
45
Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку
Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку
Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, ви потенційно можете отримати субсидію. Водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано ваш майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо)», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Додатково цього літа уряд спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.
При цьому, встановлено соціально справедливий підхід щодо невраховування до сукупного доходу домогосподарств доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.
Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік.
Інфографіка: Мінсоцполітики
Інфографіка: Мінсоцполітики
Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії, наводимо нижче, на прикладі сім'ї, що складається з 4-х осіб (чоловік, дружини та двоє дітей).
Для розрахунку:
  • розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами — 3500 грн
  • чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід - 15 000 грн
  • базовий коефіцієнт — 2
  • базова норма плати за послуги — 15
  • прожитковий мінімум з 1.01.2023р. —  2589 грн.
Інфографіка: Мінсоцполітики
Інфографіка: Мінсоцполітики
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.