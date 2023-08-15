Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку — Finance.ua

Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Яку субсидію вам нарахують: формула для розрахунку

Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, ви потенційно можете отримати субсидію. Водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано ваш майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо)», — сказано в повідомленні.

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Додатково цього літа уряд спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.

При цьому, встановлено соціально справедливий підхід щодо невраховування до сукупного доходу домогосподарств доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік.

Інфографіка: Мінсоцполітики

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії, наводимо нижче, на прикладі сім'ї, що складається з 4-х осіб (чоловік, дружини та двоє дітей).

Для розрахунку:

розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами — 3500 грн

чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід - 15 000 грн

базовий коефіцієнт — 2

базова норма плати за послуги — 15

прожитковий мінімум з 1.01.2023р. — 2589 грн.

Інфографіка: Мінсоцполітики

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