Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия — Finance.ua
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Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия

Личные финансы
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Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия
Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия
При назначении и расчете жилищной субсидии на отопительный сезон с его начала учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы текущего года. Впрочем, доход в виде пенсии учитывается только за август.
Как отмечают в Пенсионном фонде, это предусмотрено пунктом 37 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
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В случае же назначения субсидии не с начала сезона (неотопительного или отопительного) в среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий предыдущему месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
То есть, если пенсионер обратится за назначением субсидии в августе, при ее расчете будут учитывать пенсию за июнь, а в случае обращения в сентябре — за июль.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили нюансы получения субсидии, если у человека оформлена оплата частями.
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По материалам:
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