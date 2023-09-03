Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия — Finance.ua

Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия Сегодня 12:22 — Личные финансы

Субсидии-2023: за какой период в доход при назначении льготы учитывается пенсия

При назначении и расчете жилищной субсидии на отопительный сезон с его начала учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы текущего года. Впрочем, доход в виде пенсии учитывается только за август.

21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива». Как отмечают в Пенсионном фонде, это предусмотрено пунктом 37 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от№ 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

В случае же назначения субсидии не с начала сезона (неотопительного или отопительного) в среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий предыдущему месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

То есть, если пенсионер обратится за назначением субсидии в августе, при ее расчете будут учитывать пенсию за июнь, а в случае обращения в сентябре — за июль.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили нюансы получения субсидии, если у человека оформлена оплата частями.

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