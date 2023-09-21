Право на субсидию: распространенные ошибки в заявлениях и декларациях о доходах — Finance.ua

Право на субсидию: распространенные ошибки в заявлениях и декларациях о доходах Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, на что следует обратить внимание гражданам, планирующим получить жилищные субсидии . Есть некоторые нюансы при заполнении заявления и декларации о доходах и расходах.

Как правильно подать заявление

По словам заместителя начальника отдела предоставления жилищных субсидий управления пенсионного обеспечения ГУ ПФУ Наталии Юрьевой, право на субсидию имеют как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие в Украине.

При заполнении необходимо обратить внимание на правильность и достоверность указанных лицевых счетов. Также необходимо указать, на какие коммунальные услуги нужна субсидия.

При заполнении декларации о доходах нужно очень внимательно заполнить разделы:

об имущественной части;

о расходах более 50 тысяч гривен;

о наличии депозитов;

автотранспортных средств;

участков земли;

жилых помещений.

Любая ложная информация будет сверена с реестрами и будет грозить прекращением, непредоставлением или требованием возврата полученных средств в госбюджет.

При этом для получения жилищных субсидий не учитывают в доход выплаты переселенцам, помощь от международных организаций, помощь от ООН, помощь от размещения переселенцев.

На отопительный период действие субсидии продлят всем домохозяйствам, получавшим субсидию в неотопительном сезоне, кроме:

домохозяйств, в составе которых зарегистрированы граждане, которые фактически не проживают;

домохозяйств, в составе которых есть переселенцы;

граждане, арендующие жилое помещение.

К этой категории относятся и лица, обращающиеся за назначением помощи на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также домохозяйства, где есть лица, у которых нет доходов или совокупный среднемесячный доход меньше размера минимальной зарплаты или нет уплаты единого взноса на общеобязательное госсоциальное страхование в размере не меньше минимального в общем в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы. Также в список попадают граждане, которым назначили субсидию в размере 0,00 грн.

В то же время субсидию не назначат, если в составе домохозяйства есть граждане, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитывают доходы, лица находились за границей более 60 дней.

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«Заметьте, что в 60-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами, а также дни пребывания за границей в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены», — добавила представитель фонда.

Справка Finance.ua:

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

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