Право на субсидию: распространенные ошибки в заявлениях и декларациях о доходах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Право на субсидию: распространенные ошибки в заявлениях и декларациях о доходах

Личные финансы
9
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, на что следует обратить внимание гражданам, планирующим получить жилищные субсидии. Есть некоторые нюансы при заполнении заявления и декларации о доходах и расходах.
Об этом рассказали представители Главного управления ПФУ в г. Киеве.

Как правильно подать заявление

По словам заместителя начальника отдела предоставления жилищных субсидий управления пенсионного обеспечения ГУ ПФУ Наталии Юрьевой, право на субсидию имеют как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие в Украине.
При заполнении необходимо обратить внимание на правильность и достоверность указанных лицевых счетов. Также необходимо указать, на какие коммунальные услуги нужна субсидия.
При заполнении декларации о доходах нужно очень внимательно заполнить разделы:
  • об имущественной части;
  • о расходах более 50 тысяч гривен;
  • о наличии депозитов;
  • автотранспортных средств;
  • участков земли;
  • жилых помещений.
Любая ложная информация будет сверена с реестрами и будет грозить прекращением, непредоставлением или требованием возврата полученных средств в госбюджет.
При этом для получения жилищных субсидий не учитывают в доход выплаты переселенцам, помощь от международных организаций, помощь от ООН, помощь от размещения переселенцев.
На отопительный период действие субсидии продлят всем домохозяйствам, получавшим субсидию в неотопительном сезоне, кроме:
  • домохозяйств, в составе которых зарегистрированы граждане, которые фактически не проживают;
  • домохозяйств, в составе которых есть переселенцы;
  • граждане, арендующие жилое помещение.
К этой категории относятся и лица, обращающиеся за назначением помощи на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также домохозяйства, где есть лица, у которых нет доходов или совокупный среднемесячный доход меньше размера минимальной зарплаты или нет уплаты единого взноса на общеобязательное госсоциальное страхование в размере не меньше минимального в общем в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы. Также в список попадают граждане, которым назначили субсидию в размере 0,00 грн.
В то же время субсидию не назначат, если в составе домохозяйства есть граждане, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитывают доходы, лица находились за границей более 60 дней.
Читайте также
«Заметьте, что в 60-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами, а также дни пребывания за границей в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены», — добавила представитель фонда.

Справка Finance.ua:

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка, и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше!

Детали конференции

По материалам:
economics.novyny
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.