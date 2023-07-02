Когда размер субсидии может составлять ноль гривен — Finance.ua

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Когда размер субсидии может составлять ноль гривен

Личные финансы
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Когда размер субсидии может составлять ноль гривен
Когда размер субсидии может составлять ноль гривен
В определенный период года украинцам могут назначаться жилищные субсидии, размер которых равен нулю.
Об этом пишет РБК-Украина.

Что такое «нулевая» субсидия

Жилищная субсидия — это адресная помощь, оказываемая членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Вам назначат субсидию, если у вас есть разница между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа.
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Обязательный платеж каждой семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.
Однако если по результатам проведенного расчета разница, а соответственно и размер субсидии, имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия будет составлять ноль гривен.
Это означает, что размер уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышает размер обязательного платежа.

Когда такую ​​субсидию могут назначить

«Нулевая» субсидия может быть в летние месяцы или в октябре, когда отопление работало неполный месяц.
Вместе с тем для каждой коммунальной услуги есть размер обязательной платы. Ее следует вносить в случае назначения субсидии.
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Остаток стоимости потребленных услуг будет возмещен управлением социальной защиты.

Получатели субсидий пройдут проверку

Это необходимо для того, чтобы выявить и урезать выплаты нарушителям определенных условий получения субсидий.
Данные будут сверять сразу из четырех реестров:
  • реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины;
  • реестр Государственной налоговой службы;
  • реестр Миграционной службы;
  • реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.
Важность такой верификации заключается в «очищении» списков от правонарушителей в контексте получения социальных выплат и урезании размера различных соцвыплат, в том числе субсидий.
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Предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.
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По материалам:
РБК-Україна
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