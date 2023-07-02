Когда размер субсидии может составлять ноль гривен — Finance.ua

Когда размер субсидии может составлять ноль гривен Сегодня 07:26 — Личные финансы

Когда размер субсидии может составлять ноль гривен

В определенный период года украинцам могут назначаться жилищные субсидии, размер которых равен нулю.

Об этом пишет РБК-Украина.

Что такое «нулевая» субсидия

Жилищная субсидия — это адресная помощь, оказываемая членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Вам назначат субсидию, если у вас есть разница между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа.

Обязательный платеж каждой семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.

Однако если по результатам проведенного расчета разница, а соответственно и размер субсидии, имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия будет составлять ноль гривен.

Это означает, что размер уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышает размер обязательного платежа.

Когда такую ​​субсидию могут назначить

«Нулевая» субсидия может быть в летние месяцы или в октябре, когда отопление работало неполный месяц.

Вместе с тем для каждой коммунальной услуги есть размер обязательной платы. Ее следует вносить в случае назначения субсидии.

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Остаток стоимости потребленных услуг будет возмещен управлением социальной защиты.

Получатели субсидий пройдут проверку

Это необходимо для того, чтобы выявить и урезать выплаты нарушителям определенных условий получения субсидий.

Данные будут сверять сразу из четырех реестров:

реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины;

реестр Государственной налоговой службы;

реестр Миграционной службы;

реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Важность такой верификации заключается в «очищении» списков от правонарушителей в контексте получения социальных выплат и урезании размера различных соцвыплат, в том числе субсидий.

Предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.

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