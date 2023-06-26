После повышения тарифов количество желающих получить субсидию существенно не выросло — Finance.ua
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После повышения тарифов количество желающих получить субсидию существенно не выросло

Личные финансы
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Несмотря на произошедший с 1 июня рост тарифов на электроэнергию, количество желающих получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг существенно не изменилось. Об этом заявила первый заместитель министерства социальной политики Дария Марчак во время телемарафона.
Однако она заверила, что готова к этому.
«Мы пока не видим значительного роста количества, однако, конечно, мы как правительство готовы к этому», — отметила Марчак.
По ее словам, субсидии сейчас получают 2,2 млн домохозяйств. Кроме этого, более миллиона человек получают льготы на ЖКУ. Однако ожидается, что в новом отопительном сезоне их количество увеличится.
Впрочем, как заверила заместитель министерства соцполитики, средств на субсидии должно хватить. В настоящее время на это предусмотрено 37 млрд грн. Однако в случае необходимости расходы увеличат. Они финансируются, в том числе благодаря денежной помощи международных партнеров.
По материалам:
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