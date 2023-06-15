Субсидия "в один клик": Кабмин утвердил экспериментальный проект — Finance.ua

Субсидия "в один клик": Кабмин утвердил экспериментальный проект Сегодня 16:01 — Личные финансы

Субсидия "в один клик": Кабмин утвердил экспериментальный проект

Кабинет Министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией. Проект также должен обеспечить быстрое принятие решения о предоставлении субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, ссылаясь на Постановление от 13 июня 2023 г. № 601.

Что это даст? Документ освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения субсидий.

«Уполномоченному члену семьи нужно будет подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, месте жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты», — говорится в сообщении.

Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.

В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале «Дія» (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).

Также упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦПАУ, что не ограничивает население в способах обращения.

Подать упрощенное заявление можно после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им накануне отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты, сообщили в Минсоцполитики.

Одновременно остается возможность обращения с полным пакетом документов по ныне действующему механизму, если у заявителя есть такое желание.

Как будет реализовываться новый механизм

Украинцы смогут подавать упрощенные заявления на назначение жилищной субсидии «в один клик». Это будет возможно сделать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, мобильном приложении ПФУ, на Портале «Дія» или — по желанию — в отделениях Пенсионного фонда, ЦПАУ и т. д.

Форма заявления максимально упрощается. Необходимо будет внести только информацию о членах вашего домохозяйства, адрес проживания (по которому должны начисляться субсидии) и счет в банке (в формате ІВАN), на который хотите получать выплату. Затем определить канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление бумажное).

Остальную информацию ПФУ будет получать из реестров и баз данных государственного сегмента благодаря автоматизированному обмену информацией.

В течение 10 рабочих дней продлится проверка домохозяйства на соответствие требованиям, предусмотренным для назначения жилищной субсидии, и формирование заполненной — вместо заявителя — полной формы заявления и декларации по каждому домохозяйству.

По результатам рассмотрения упрощенного заявления и сформированных на основе информации из реестров и баз данных заявления и декларации орган ПФУ примет решение о назначении и размере жилищной субсидии (или отказе). И сообщит об этом гражданину.

В случае, если по результатам формирования декларации будет установлено, что по определенным причинам семья не может претендовать на получение субсидий, заявитель будет иметь 14 дней, чтобы на основании подтверждающих документов опровергнуть (дополнить) сведения из официальных источников информации. После проверки фактов, изложенных в документах заявителя, ПФУ может изменить свое решение на положительное. Об этом заявитель будет проинформирован дополнительно.

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