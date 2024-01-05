Субсидия после выезда за границу: можно ли оформить выплаты — Finance.ua

Субсидия после выезда за границу: можно ли оформить выплаты Сегодня 09:21 — Личные финансы

Субсидия после выезда за границу: можно ли оформить выплаты

Из-за российской агрессии многие украинцы были вынуждены выехать за границу, покинув свой дом. По возвращении в Украину граждане нередко хотят оформить субсидии на коммунальные услуги. Эксперты социальной защиты объяснили, как выезд за границу повлияет на помощь.

Такая информация появилась на официальном портале Департамента социальной политики Ровенского городского совета. Эксперты объяснили, как выезд за границу может повлиять на субсидию.

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Отмечается, что, согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии. Речь идет о случаях, когда в этом периоде эти лица были за границей. Однако важно заметить, что речь идет о выезде более чем на 60 дней.

Выезд за границу на срок до 60 дней может быть связан с лечением, командировкой по работе, учебой или уходом за ребенком (младше трех лет). В этих ситуациях эти обстоятельства подтверждаются соответствующими документами. В то же время социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

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Кроме того, эксперты подчеркивают, что гражданин, оформивший субсидию на коммунальные услуги, в течение 30 дней обязан проинформировать уполномоченный орган (социальные органы или Пенсионный фонд Украины) о возникновении обстоятельств, в частности, относительно пребывания за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней. Если орган не был проинформирован, то выплаты субсидий могут прекратить.

«Напоминаем, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16.09.2022 № 1041 „Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины“ полномочия по назначению жилищных субсидий переданы в Пенсионный фонд Украины», — подчеркнули эксперты.

Інформатор Гроші По материалам:

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