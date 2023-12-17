Субсидию можно легко потерять: что лишит пособия — Finance.ua

Субсидию можно легко потерять: что лишит пособия Сегодня 08:11 — Личные финансы

Украинцы жалуются на лишение пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Причиной потери субсидии на зиму может стать крупная покупка.

Об этом говорится в жалобе на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

Как пояснили специалисты Пенсионного фонда, по действующему украинскому законодательству существуют некоторые ограничения, из-за которых можно лишиться субсидии. Особенно это касается совершения дорогостоящих покупок.

В одном из сообщений на странице ПФУ украинка попросила объяснить, почему ей отменили предоставленную субсидию. Вопрос касался сделки с имуществом. Она приобрела квартиру недавно, и ПФУ принял это во внимание при расчете дохода.

«Прошу объяснить, почему прекратили выплату субсидии, если при ее начислении учтены мои доходы за I полугодие 2023 года, а в течение года перед назначением субсидии я не совершала покупку или продажу товара на сумму более 50 тыс. грн, ведь факт такой покупки влияет на назначение субсидии на следующий срок?», — говорится в сообщении.

Специалисты ПФУ объяснили, что есть некоторые особенности учета доходов и крупных покупок при назначении субсидии. Так, сейчас выплаты не назначают, если кто-то из домохозяйства или член семьи из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией или назначением помощи без обращения, совершил операцию на сумму более 50 тысяч гривен.

Размер финансовой операции учитывается на момент совершения покупки. Поэтому женщина будет иметь право обратиться за жилищной субсидией только в 2025 году.

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