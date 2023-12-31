Можно ли получить субсидию, когда есть депозит в банке — Finance.ua

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Можно ли получить субсидию, когда есть депозит в банке

Личные финансы
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Можно ли получить субсидию, когда есть депозит в банке
Можно ли получить субсидию, когда есть депозит в банке
При назначении жилищной субсидии не учитываются депозиты до 100 тысяч гривен и доходы от их размещения. Об этом напомнили в ПФУ, отвечая на вопросы украинцев о влиянии депозитов и начисленных процентов на субсидии.
Пенсионный фонд ответил, учитываются ли при исчислении совокупного дохода семьи проценты, начисленные банком за размещение депозита.
«Зачислят ли мне в среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии начисленные банком проценты от размещенного депозита?», — спросил украинец у пенсионных экспертов.
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В ПФУ отметили, что согласно доходам от размещения депозитов не учитываются среднемесячный совокупный доход семьи, что прописано в постановлении Кабмина № 632 от 22 июля 2020 года.
При этом в фонде отметили, что если кто-либо из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, то жилищная субсидия в таком в этом случае не назначается.

Справка Finance.ua:

  • субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены;
  • не рассматривается вопрос внесения изменений в порядок начисления жилищных субсидий в 2024 году.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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