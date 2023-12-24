Украинцы могут получить субсидию на арендованную квартиру: как оформить — Finance.ua

Украинцы могут получить субсидию на арендованную квартиру: как оформить Сегодня 08:15 — Личные финансы

Украинцы могут получить субсидию на арендованную квартиру: как оформить

В Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на Пенсионный фонд.

Как оформить субсидию на арендованную квартиру

По украинскому законодательству субсидии предоставляют тем гражданам, чей уровень дохода не позволяет полностью оплачивать коммунальные услуги.

В частности, это могут быть иностранные граждане или лица без гражданства, которые находятся в Украине по закону и проживают в квартирах или частных домах.

Таким образом, субсидию можно оформить не только людям, зарегистрированным в жилом помещении, а также:

лицам, которые не зарегистрированы, однако фактически проживают на основе договора аренды;

застройщикам, индивидуальное жилье которых еще не сдано в эксплуатацию, однако счета поступают;

ВПЛ, проживающим даже без договора аренды;

детям без родительской опеки или недееспособным лицам трудоспособного возраста на попечении (на основе заявления опекуна).

Договор аренды жилья

Сам договор аренды жилья должен соответствовать условиям статей 810−825 Гражданского кодекса. В частности, должно быть изложено в письменной форме, а также иметь нотариальное удостоверение (если речь идет о сроке более трех лет).

В таком документе каждая из сторон должна быть четко идентифицирована, поэтому в реквизитах физлица указывают:

фамилию, имя, отчество;

идентификационный номер;

адрес места регистрации (прописку);

паспортные данные (серия и номер);

номер мобильного телефона.

При этом для арендаторов жилого помещения субсидию назначают на срок действия договора найма жилья, однако не более 12 месяцев с месяца обращения за назначением помощи. На последующий срок субсидию назначают по обращению арендатора.

Пошаговая инструкция по оформлению субсидии

Для того чтобы оформить заявление на субсидию, необходимо обратиться в орган ПФУ в регионе, где находится человек:

написать заявление по специальной форме;

добавить договор аренды жилья;

для ВПЛ, проживающих без договора аренды, добавить к заявлению документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу;

заполнить справку о доходах, учитывая доходы всей семьи.

Субсидию можно оформить дистанционно — в мобильном приложении «Дія» или на сайте ПФУ. Для этого нужно:

выбрать раздел «Услуги» и перейти в пункт «Заявление на субсидию»;

заполнить все поля и обязательно проверить правильность введенных данных;

выбрать, на какие услуги требуется субсидия;

задекларировать все свое имущество и указать технические особенности домохозяйства.

При этом следует отметить, что в случае изменения состава домохозяйства в течение тридцати дней нужно уведомить орган ПФУ и снова подать заявление и декларацию.

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