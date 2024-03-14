Почему не стоит регистрировать ФЛП только для продления выплаты ВПЛ — Finance.ua

Почему не стоит регистрировать ФЛП только для продления выплаты ВПЛ Сегодня 15:12 — Личные финансы

Почему не стоит регистрировать ФЛП только для продления выплаты ВПЛ

Изменения в Порядке выплаты пособия на проживание ВПЛ имеют целью, среди прочего, стимулировать трудоспособное население к экономической самостоятельности. Одним из средств достижения такой самостоятельной является регистрация предпринимательской деятельности.

Однако специалисты не советуют регистрировать ФЛП только для продления выплаты пособия на проживание ВПЛ.

Как отмечают эксперты Юридического советчика для ВПЛ , в п.п.13−2 — 13−3 Порядка выплаты пособия на проживание ВПЛ предусмотрено, что для продления выплаты пособия на проживание трудоспособные нетрудоустроенные члены семьи (кроме одного человека, при наличии уважительных причин не работать) должны принять меры для обретения экономической самостоятельности. Одним из них является регистрация предпринимательской деятельности.

Однако Юридический советчик для ВПЛ предостерегает: если у вас нет истинного намерения заниматься собственным делом, не следует регистрироваться ФЛПом только для продления выплат. И вот почему.

Предпринимательская деятельность — это инициативная, самостоятельная деятельность, нацеленная на получение прибыли или личного дохода и осуществляемая на собственный риск и под собственную имущественную ответственность.

Быть ФЛП — означает иметь ряд обязанностей, в частности:

подавать отчетность;

уплачивать единый социальный взнос на общеобязательное страхование (ЕСВ);



платить налоги.



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Конечно, ФЛП-«единщики» (как и ФЛП на общей системе налогообложения) освобождаются от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев, а также не платят налог, если фактически не ведут деятельность, однако подача деклараций обязательна, даже с нулевыми показателями.

Так, согласно п. 120.1 с. 120 Налогового кодекса неподача / несвоевременная подача налогоплательщиком налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность подачи которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, — влекут наложение штрафа в размере 340 грн, за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу.

При открытии ФЛП открывается также и счет ФОП. Если вдруг вы перепутаете карты и вам перечислят средства на предпринимательский счет, это будет считаться доходом предпринимателя, и, соответственно, эти средства необходимо будет отразить в отчетности. Аналогичная ситуация и с расходами с карты ФЛП.

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«Закрытие ФЛП хоть и кажется на первый взгляд легкой процедурой, однако не отменяет обязательную проверку лица налоговыми органами. Если по результатам такой проверки будут выявлены нарушения (например, та же неподача отчетности), лицо привлекается к административной ответственности.

Таким образом, мы рекомендуем открывать ФЛП только в случае, когда вы действительно готовы заниматься предпринимательской деятельностью", — отмечают юристы.

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