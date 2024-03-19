Имеют ли все пенсионеры право на продление выплат ВПЛ с 1 марта — Finance.ua

Имеют ли все пенсионеры право на продление выплат ВПЛ с 1 марта Сегодня 19:08 — Личные финансы

Имеют ли все пенсионеры право на продление выплат ВПЛ с 1 марта

Согласно прошлогодним изменениям, помощь на проживание ВПЛ стала срочной выплатой, которая ограничивается шестимесячным периодом.

В то же время изменения в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ (далее — Порядок), вступившие в силу с 1 марта, определили категории лиц, которые могут претендовать на продление выплат еще на один шестимесячный период. К таким ВПЛ относятся и украинцы почтенного возраста.

Юридический справочник для ВПЛ рассказал , имеют ли все люди, достигшие пенсионного возраста, право на продление выплат ВПЛ с 1 марта.

Человек достиг пенсионного возраста и получает пенсию по возрасту

Выплата помощи ВПЛ будет продлена еще на 6 месяцев автоматически при условии, что размер пенсии не превышает 9444 грн в месяц (на основании абз. 2 п.13−1 Порядка). То есть дополнительно обращаться в ЦПАУ или органы социальной защиты населения не нужно.

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Для применения этого пункта во внимание не принимается ни состав семьи (в том числе наличие детей до 14 лет), ни доходы других членов семьи, ни период перемещения. Если по состоянию на 1 февраля 2024 г. пенсионер получал помощь на проживание ВПЛ и пенсию по возрасту до 9444 грн в месяц, выплаты будут продлены.

Человек достиг пенсионного возраста, не получает пенсию (потому что не хватает лет страхового стажа), но получает социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию

Выплата помощи ВПЛ будет продлена еще на 6 месяцев. Для продолжения выплат следует лично обратиться в ЦПАУ или органы социальной защиты населения для подачи заявления (на основании абз. 4 п.13−4 Порядка).

Для применения этого пункта учитывается среднемесячный совокупный доход на одного получателя помощи в такой семье. Доход не должен превышать 9444 грн в месяц на одного получателя помощи. Никакие другие критерии не учитываются.

Человек достиг пенсионного возраста, однако не получает ни пенсии, ни социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию

Выплата помощи ВПЛ будет продлена еще на 6 месяцев. Для продления выплат следует лично обратиться в ЦПАУ или органы социальной защиты населения для подачи заявления (на основании абз. 4 п.13−4 Порядка).

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Для применения этого пункта учитывается среднемесячный совокупный доход на одного получателя помощи в такой семье. Доход не должен превышать 9444 грн в месяц на одного получателя помощи. Никакие другие критерии не учитываются.

Вывод: все люди, достигшие пенсионного возраста, имеют право на продление помощи на проживание ВПЛ на еще один шестимесячный период при условии, что проходят «фильтр» по размеру пенсии или дохода на 1 члена семьи в месяц.

Обратите внимание! Речь идет о продлении выплат только пенсионеру, члены семьи могут претендовать на продление выплат на общих основаниях.

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