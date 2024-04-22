Новый порядок электронного бронирования через «Дія»: что предлагает правительство — Finance.ua
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Новый порядок электронного бронирования через «Дія»: что предлагает правительство

Казна и Политика
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Правительство пытается запустить новый порядок электронного бронирования сотрудников через «Действие». Главное отличие нового подхода — заключается в отказе от бумажного формата бронирования в пользу электронного.
Об этом пишет Forbes, сообщает mezha.media.
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Постановление не вносит существенных изменений в саму концепцию брони — по-прежнему можно забронировать только 50% военнообязанных работников и только критически важных для экономики предприятий.
Предполагается, что руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо) должен пройти идентификацию в Действии и предоставить перечень лиц сотрудников для бронирования в произвольной форме, а также информацию о компании. Если компания хочет забронировать более половины подпадающих под призыв сотрудников, нужна дополнительная аргументация.
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Какие данные нужны

  • Для бронирования нужно предоставить следующие данные о сотруднике: фамилия, имя и отчество, паспортные данные, идентификационный код,
  • состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский),
  • номер военно-учетной специальности, тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии),
  • отметка о должности руководителя или заместителя руководителя предприятия.
  • Данные о предприятии: полное название, адрес и ЕГРПОУ.
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Превышение лимита

Программа может блокировать подачу перечня: если компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников, не уточняла данные о количестве военнообязанных в ТЦК или из-за наличия у сотрудников незакрытых административных производств о нарушении мобилизационного законодательства.
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Алгоритм

1. Данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
2. В случае успешной проверки в реестре сразу формируется отметка о броне.
3. В «Дія» формируется соответствующий сертификат.

Сроки бронирования

Забронировать работника можно на 1 или 6 месяцев. Но ликвидировать бронь также могут: среди причин — закрытие предприятия или увольнение работника, а также если у компании закончился контракт для изготовления товаров и предоставления услуг для ВСУ.
Напомним профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных. Об этом написала член комитета, депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз.
Комитет предлагает предоставить бронирование:
  • работникам критически важных предприятий;
  • в органах государственной власти (категории А; 50% - Б, В);
  • других государственных органах;
  • Национальной полиции Украины;
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины;
  • Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
  • Службе судебной охраны;
  • в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
  • патронатных службах органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. «Сейчас деятельность комитета фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета через разные инструменты. Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год», — заявил Дмитрий Наталуха.

Справка Finance.ua:

  • новый закон о мобилизации вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.

Экономическое бронирование. Рассматриваемые варианты

По материалам:
Finance.ua
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