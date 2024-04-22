Новый порядок электронного бронирования через «Дія»: что предлагает правительство — Finance.ua

Новый порядок электронного бронирования через «Дія»: что предлагает правительство Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Правительство пытается запустить новый порядок электронного бронирования сотрудников через «Действие». Главное отличие нового подхода — заключается в отказе от бумажного формата бронирования в пользу электронного.

Об этом пишет Forbes, сообщает mezha.media.

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Постановление не вносит существенных изменений в саму концепцию брони — по-прежнему можно забронировать только 50% военнообязанных работников и только критически важных для экономики предприятий.

Предполагается, что руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо) должен пройти идентификацию в Действии и предоставить перечень лиц сотрудников для бронирования в произвольной форме, а также информацию о компании. Если компания хочет забронировать более половины подпадающих под призыв сотрудников, нужна дополнительная аргументация.

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Какие данные нужны

Для бронирования нужно предоставить следующие данные о сотруднике: фамилия, имя и отчество, паспортные данные, идентификационный код,

состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский),

номер военно-учетной специальности, тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии),

отметка о должности руководителя или заместителя руководителя предприятия.

Данные о предприятии: полное название, адрес и ЕГРПОУ.

Превышение лимита

Программа может блокировать подачу перечня: если компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников, не уточняла данные о количестве военнообязанных в ТЦК или из-за наличия у сотрудников незакрытых административных производств о нарушении мобилизационного законодательства.

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Руководитель предприятия заверяет список электронной подписью.

Алгоритм

1. Данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

2. В случае успешной проверки в реестре сразу формируется отметка о броне.

3. В «Дія» формируется соответствующий сертификат.

Сроки бронирования

Забронировать работника можно на 1 или 6 месяцев. Но ликвидировать бронь также могут: среди причин — закрытие предприятия или увольнение работника, а также если у компании закончился контракт для изготовления товаров и предоставления услуг для ВСУ.

профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных. Об этом

НапомнимКомитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных. Об этом написала член комитета, депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз.

Комитет предлагает предоставить бронирование:

работникам критически важных предприятий;

в органах государственной власти (категории А; 50% - Б, В);

других государственных органах;

Национальной полиции Украины;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

Службе судебной охраны;

в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;

патронатных службах органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

принесет бюджету 200 млрд грн в год. Об этом заявил Экономическое бронирование от мобилизацииОб этом заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. «Сейчас деятельность комитета фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета через разные инструменты. Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год», — заявил Дмитрий Наталуха.

Справка Finance.ua:

новый закон о мобилизации вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.

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