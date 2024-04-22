Новый порядок электронного бронирования через «Дія»: что предлагает правительство — Finance.ua

Новый порядок электронного бронирования через «Дія»: что предлагает правительство
Правительство пытается запустить новый порядок электронного бронирования сотрудников через «Действие». Главное отличие нового подхода — заключается в отказе от бумажного формата бронирования в пользу электронного.
Об этом пишет Forbes, сообщает mezha.media.
Постановление не вносит существенных изменений в саму концепцию брони — по-прежнему можно забронировать только 50% военнообязанных работников и только критически важных для экономики предприятий.
Предполагается, что руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо) должен пройти идентификацию в Действии и предоставить перечень лиц сотрудников для бронирования в произвольной форме, а также информацию о компании. Если компания хочет забронировать более половины подпадающих под призыв сотрудников, нужна дополнительная аргументация.
Какие данные нужны
- Для бронирования нужно предоставить следующие данные о сотруднике: фамилия, имя и отчество, паспортные данные, идентификационный код,
- состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский),
- номер военно-учетной специальности, тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии),
- отметка о должности руководителя или заместителя руководителя предприятия.
- Данные о предприятии: полное название, адрес и ЕГРПОУ.
Превышение лимита
Программа может блокировать подачу перечня: если компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников, не уточняла данные о количестве военнообязанных в ТЦК или из-за наличия у сотрудников незакрытых административных производств о нарушении мобилизационного законодательства.
Руководитель предприятия заверяет список электронной подписью.
Алгоритм
1. Данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
2. В случае успешной проверки в реестре сразу формируется отметка о броне.
3. В «Дія» формируется соответствующий сертификат.
Сроки бронирования
Забронировать работника можно на 1 или 6 месяцев. Но ликвидировать бронь также могут: среди причин — закрытие предприятия или увольнение работника, а также если у компании закончился контракт для изготовления товаров и предоставления услуг для ВСУ.
Напомним профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных. Об этом написала член комитета, депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз.
Комитет предлагает предоставить бронирование:
- работникам критически важных предприятий;
- в органах государственной власти (категории А; 50% - Б, В);
- других государственных органах;
- Национальной полиции Украины;
- Национальном антикоррупционном бюро Украины;
- Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
- Службе судебной охраны;
- в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
- патронатных службах органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. «Сейчас деятельность комитета фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета через разные инструменты. Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год», — заявил Дмитрий Наталуха.
Справка Finance.ua:
- новый закон о мобилизации вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.
Экономическое бронирование. Рассматриваемые варианты
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