Концепция модели экономического бронирования: бизнес-версия — Finance.ua

Концепция модели экономического бронирования: бизнес-версия Сегодня 21:47 — Казна и Политика

Концепция модели экономического бронирования: бизнес-версия

1 апреля состоялась встреча участников Европейской Бизнес Ассоциации с Дмитрием Наталухой, Председателем Комитета ВРУ по вопросам экономического развития и автором модели экономического бронирования.

Об этом сообщили в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Разработка концепции модели экономического бронирования проходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации. Задача Комитета — исследовать финансовое и экономическое влияние мобилизации и создать возможность экономического бронирования сотрудников в дополнение к механизмам, предлагаемым Постановлениями Правительства № 76 и № 45.

Сколько забронировано

От мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего — в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте. В то же время самая большая мобилизационная нагрузка несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально.

Сейчас около 2,7 млн. мужчин в возрасте 25−60 лет официально трудоустроены, а 600 тысяч — активные ФЛПы. В то же время около 1 млн. мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

Чтобы перенести мобилизационную нагрузку на теневую долю экономики, в Комитете предлагают модель экономического бронирования сотрудников, которая дала бы дополнительную возможность забронировать нужных работников белому бизнесу. Согласно этой модели бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников. Условие бронирования: отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле: 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч грн/месяц. Стратегические предприятия остаются под действием Постановления № 76.

Как будет происходить бронирование?

Шаг 1. Уплата сбора

Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП — справку о движении средств.

Шаг 2. Верификация

Налоговые органы в онлайн-режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит онлайн-проверка лица забронированного. Человек получает желтый QR-код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить свои данные в ЦНАП для валидации бронирования.

Шаг 3. Обновление данных

Забронированный посещает ЦНАП, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR код, подтверждающий его бронирование.

На кого распространяется

Модель распространяется на всех наемных работников и ФЛП, впрочем, не будет распространяться на дефицитные ВОС. По этой модели компания может самостоятельно выбрать, каких работников забронировать. В то же время, экономическая бронь не дает разрешение на выезд. Для ФЛП действует дополнительное требование — предоставление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости 3 месяцев бронирования для подтверждения реальной активности

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