В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств — Finance.ua

В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств Сегодня 19:30 — Криминал

В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств, Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве разоблачили пятерых участников организованной группы, которые мошенническим путем получали миллионные кредиты под залог несуществующего имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что разоблачены и уведомлены о подозрении участники организованной группы, которые мошенническим путем по поддельным документам завладели более 55 миллионов гривен банка и лизинговой компании.

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Четыре участника, действовавшие в составе организованной группы, уведомлены о подозрении в мошенничестве, подделке документов и незаконных финансовых операциях. Их пособника подозревают в мошенничестве.

Досудебным расследованием установлено, что участники схемы, к которой организатор привлек в частности своего брата и жену, путем подделки документов о наличии на балансе общества техники, которую можно использовать в качестве залога, заключали ряд кредитных договоров, введя банк в заблуждение по поводу действительного финансового состояния предприятия. Таким образом, они получили кредит на 30,6 млн гривен.

При аналогичных обстоятельствах по договору поставки автоматической инжекционно-литейной машины с лизинговой компанией подозреваемые завладели 24,6 млн гривен.

Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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