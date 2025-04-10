В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств — Finance.ua
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В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств

Криминал
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В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств
В Киеве раскрыли схему миллионных кредитных мошенничеств, Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве разоблачили пятерых участников организованной группы, которые мошенническим путем получали миллионные кредиты под залог несуществующего имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что разоблачены и уведомлены о подозрении участники организованной группы, которые мошенническим путем по поддельным документам завладели более 55 миллионов гривен банка и лизинговой компании.
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Четыре участника, действовавшие в составе организованной группы, уведомлены о подозрении в мошенничестве, подделке документов и незаконных финансовых операциях. Их пособника подозревают в мошенничестве.
Досудебным расследованием установлено, что участники схемы, к которой организатор привлек в частности своего брата и жену, путем подделки документов о наличии на балансе общества техники, которую можно использовать в качестве залога, заключали ряд кредитных договоров, введя банк в заблуждение по поводу действительного финансового состояния предприятия. Таким образом, они получили кредит на 30,6 млн гривен.
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При аналогичных обстоятельствах по договору поставки автоматической инжекционно-литейной машины с лизинговой компанией подозреваемые завладели 24,6 млн гривен.
Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
По материалам:
Finance.ua
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