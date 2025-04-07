За 10 тыс. долларов «устраивал» на работу в госучреждения — задержали на «горячем» Сегодня 16:44 — Криминал

На «горячем» задержали действующего депутата Житомирского областного совета Анатолия Мелашенко, пытавшегося получить 10 тыс. долларов от мужчины, стремившегося трудоустроиться в государственное учреждение на конкурсную должность. Депутат уведомлен о подозрении и сейчас находится под ночным домашним арестом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет о депутате Житомирского областного совета Анатолии Мелашенко.

В ГБР сообщают, что в марте 2025 года фигурант встретился с потенциальным «клиентом» и предложил помощь в трудоустройстве. Депутат уверял, что имеет влиятельные связи среди чиновников, правоохранителей и представителей контролирующих органов. За «решение вопроса» он запросил 10 тыс. долларов.

«3-го апреля правоохранители задержали депутата во время получения всей оговоренной суммы. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста», — добавили в ГБР.

УНН По материалам:

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