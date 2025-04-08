Правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ — Finance.ua
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Правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ

Криминал
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Правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ
Правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ
При процессуальном руководстве Офиса Генеральной прокуратуры сообщено о подозрении трем лицам по факту мошенничества, совершенному в особом размере организованной преступной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, организовал преступную группу житель Тернополя, и привлек еще 2 человека. Подозреваемые втирались в доверие к волонтерам и военным, предлагая им квадрокоптеры из-за границы по низким ценам.
Чтобы не почувствовали негатива, мошенники зарегистрировали ФЛП на подставных лиц и сначала поставляли заказчикам пробные партии по 3−5 единиц с частичной предоплатой. После этого предлагали купить крупный партийный товар по более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда потерпевшие перечисляли средства, переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков.
Вырученные деньги сразу выводились на криптокошельки или счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, откуда сообщники снимали их и делили между собой. Все эти операции стражи порядка отследили и задокументировали.
<i>Фото Офиса Генерального прокурора</i>
Фото Офиса Генерального прокурора
Вместе с тем, подозреваемые обманули не только покупателей, но и продавцов квадрокоптеров.
Покупая сначала небольшие партии с отсрочкой оплаты, они рассчитывались в полной мере, а затем заказывали больше и прерывали все связи. За 9 месяцев они объегорили по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 млн ​​грн.
<i>Фото Офиса Генерального прокурора</i>
Фото Офиса Генерального прокурора
На время проведения обысков по местам проживания и работы в Киеве, Тернополе и Львове изъяты 53 квадрокоптера DJI Mavic, драгоценные металлы, значительная сумма наличных денег в разной валюте, автомобили, мобильные телефоны, другая компьютерная техника, финансовая отчетность и предметы, которые выступают доказательствами совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Проводится проверка на причастность к совершению преступлений других лиц.
По материалам:
Finance.ua
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