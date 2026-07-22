YouTube начнет лишать монетизации часть видео с искусственным интеллектом

YouTube уточнил правила монетизации контента, чтобы эффективнее бороться с низкокачественными видео, массово созданными с помощью искусственного интеллекта. Компания не запрещает использование ИИ, но более четко определяет, какой контент больше не сможет приносить доход через Партнерскую программу YouTube.
Обновленные правила вступили в силу 16 июля и распространяются на всех участников Партнерской программы YouTube. Компания стремится поддерживать качественный контент и сохранять доверие зрителей, особенно на фоне растущей конкуренции со стриминговыми сервисами и традиционным телевидением.
Неаутентичный контент делят на три категории
К первой относятся повторяющиеся или шаблонные видео, которые легко создаются с помощью ИИ или готовых шаблонов и почти не отличаются друг от друга.
Вторая категория охватывает контент, который вызывает отвращение или эмоционально манипулирует зрителями, например постановочные видео со спасением животных.
Третья касается использования ИИ-персонажей для обсуждения чувствительных тем, в том числе здоровья, финансов или юридических вопросов.
В YouTube отмечают, что искусственный интеллект может помогать авторам создавать качественный и креативный контент, однако компания не хочет поощрять так называемые контент-фермы, которые массово выпускают однотипные ролики только ради заработка. Если канал систематически публикует такие видео, он может лишиться права на монетизацию независимо от того, использовался ли ИИ при создании контента.