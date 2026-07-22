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YouTube начнет лишать монетизации часть видео с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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YouTube стремится поддерживать качественный контент
YouTube стремится поддерживать качественный контент
YouTube уточнил правила монетизации контента, чтобы эффективнее бороться с низкокачественными видео, массово созданными с помощью искусственного интеллекта. Компания не запрещает использование ИИ, но более четко определяет, какой контент больше не сможет приносить доход через Партнерскую программу YouTube.
Об этом пишет techcrunch.com.
Обновленные правила вступили в силу 16 июля и распространяются на всех участников Партнерской программы YouTube. Компания стремится поддерживать качественный контент и сохранять доверие зрителей, особенно на фоне растущей конкуренции со стриминговыми сервисами и традиционным телевидением.

Неаутентичный контент делят на три категории

К первой относятся повторяющиеся или шаблонные видео, которые легко создаются с помощью ИИ или готовых шаблонов и почти не отличаются друг от друга.
Вторая категория охватывает контент, который вызывает отвращение или эмоционально манипулирует зрителями, например постановочные видео со спасением животных.
Третья касается использования ИИ-персонажей для обсуждения чувствительных тем, в том числе здоровья, финансов или юридических вопросов.
В YouTube отмечают, что искусственный интеллект может помогать авторам создавать качественный и креативный контент, однако компания не хочет поощрять так называемые контент-фермы, которые массово выпускают однотипные ролики только ради заработка. Если канал систематически публикует такие видео, он может лишиться права на монетизацию независимо от того, использовался ли ИИ при создании контента.
По материалам:
iTechua
YoutubeИИ
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