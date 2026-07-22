Hyundai Ioniq 5 2027 получил новые комплектации 22.07.2026, 02:02 — Технологии&Авто

Hyundai Ioniq 5 2027 получил новые комплектации

Hyundai представила электрический кроссовер Ioniq 5 Model Year 2027, получивший обновленную линейку комплектаций и расширенное оснащение.

Техническая часть модели осталась без изменений: покупателям по-прежнему доступны батареи на 63 и 84 кВт-ч, а максимальный запас хода составляет до 570 км по циклу WLTP.

Главным изменением стала новая структура комплектаций. Теперь модель предлагается в трех версиях:

XTech

Business

XClass

Среди новых технологий появилась система In Cabin Camera, следящая за внимательностью водителя и работающая вместе с комплексом систем безопасности Hyundai SmartSense. Также модернизирована система автоматического вызова экстренных служб eCall, которая теперь использует 5G-связь для более быстрой передачи информации в случае аварии.

Комплектация Business дополнительно получила систему мониторинга слепых зон, расширенные ассистенты движения по автомагистралям, тепловой насос, электропривод багажника, электрорегулировку передних сидений, тонированные задние окна и беспроводную зарядку для смартфона.

Флагманская версия XClass оснащается 20-дюймовыми колесами, выдвижными дверными ручками, кожаным салоном с передними сиденьями с памятью настроек и функцией массажа, движущейся центральной консолью, цифровым ключом, аудиосистемой Bose и проекционным дисплеем.

Линейка силовых установок осталась без изменений. Начальная версия оснащается задним электромотором мощностью 170 л.с., последующий вариант развивает 228 л.с. и также имеет задний привод. На вершине гаммы остается полноприводная модификация мощностью 325 л.с., а максимальный запас хода составляет 570 км по стандарту WLTP.

MMR По материалам:

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