Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме — Finance.ua

Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме Сегодня 08:13 — Личные финансы

Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме

В Центре противодействия дезинформации предупредили о новой схеме, посредством которой мошенники выманивают данные у клиентов крупного украинского банка.

Как работает схема

Владельцам карт «ПриватБанка» с номера 044 364 53 20 звонят якобы сотрудники «службы безопасности «ПриватБанка», которые сообщают, что с карты клиента «в течение последних 20 минут совершено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора».

Аферисты предлагают отменить перевод, сделать страхование от мошенников, и давят на людей, чтобы они немедленно выполнили их требования, в частности, записали голосовое сообщение и «верифицировали» данные банковской карты. Для большей достоверности называют свой «персональный номер», который якобы можно найти на сайте «Привата».

Таким образом мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения денежными средствами. Работники банка никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты.

Поэтому ни в коем случае не разглашайте личную информацию и не совершайте финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц. Позвоните в контакт-центр банка и сообщите о злоумышленниках.

Если же вы стали жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы.

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