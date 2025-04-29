Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме — Finance.ua
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Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме

Личные финансы
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Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме
Звонят из банка: украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме
В Центре противодействия дезинформации предупредили о новой схеме, посредством которой мошенники выманивают данные у клиентов крупного украинского банка.

Как работает схема

  • Владельцам карт «ПриватБанка» с номера 044 364 53 20 звонят якобы сотрудники «службы безопасности «ПриватБанка», которые сообщают, что с карты клиента «в течение последних 20 минут совершено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора».
  • Аферисты предлагают отменить перевод, сделать страхование от мошенников, и давят на людей, чтобы они немедленно выполнили их требования, в частности, записали голосовое сообщение и «верифицировали» данные банковской карты. Для большей достоверности называют свой «персональный номер», который якобы можно найти на сайте «Привата».
Таким образом мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения денежными средствами. Работники банка никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты.
Поэтому ни в коем случае не разглашайте личную информацию и не совершайте финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц. Позвоните в контакт-центр банка и сообщите о злоумышленниках.
Если же вы стали жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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