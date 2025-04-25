В 2024 году потери от криптомошенничества в США превысили $9 млрд — Finance.ua

В 2024 году потери от криптомошенничества в США превысили $9 млрд Сегодня 23:14 — Криминал

В 2024 году потери от криптомошенничества в США превысили $9 млрд

В 2024 году власти США получили почти 150 000 жалоб на мошенничество в криптовалютной сфере с суммарными потерями около $9,3 млрд. Это следует из отчета Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР.

В то же время общее количество прецедентов, связанных с мошенничеством, вымогательством, кражей данных, в 2024 году составило 859 532. Суммарные подтвержденные потери — $16,6 млрд, что на 33% больше, чем по сравнению с 2023 годом.

В разрезе криптоактивов прирост в объеме ущерба составляет уже 66%. Наиболее уязвимой группой для мошенников, согласно отчету, являются люди от 60 лет:

Количество жалоб, объем потерь и возрастные группы по мошенничеству в криптосфере. Источник: отчет IC3.

На графике ниже видно, что объем потерь от подобных прецедентов в США стремительно растет с 2021 года.

Большая часть жалоб касается криптопирамид и вымогательства — 41 557 и 54 936 соответственно. Прирост по объему потерь от таких случаев по сравнению с 2023 годом составляет 9% и 47% соответственно.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.