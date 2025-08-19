С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр

Казна и Политика
14
С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр
С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр
В Украине с 2026 года планируется ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 40 лет.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на презентации плана действий нового правительства, передает hromadske.
«Нам нужно перейти к ситуации, когда мы делаем профилактический чек-ап. Хорошая диагностика даст возможность правильного планирования и системной работы. Мы запланировали плановый чек-ап с 2026 года», — рассказала Свириденко.
Так, каждый украинец в возрасте от 40 лет сможет один раз в год пройти бесплатный медицинский осмотр.
Читайте также
«Нам важно, чтобы этот проект мы запустили», — добавила премьер-министр.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что такой медосмотр будет включать в себя обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. По его словам, это болезни, являющиеся главной причиной преждевременной смертности и потери трудоспособности.
«Большинство из них можно выявить и эффективно лечить, если действовать вовремя. Государство полностью оплатит чек-ап, а человек сможет выбрать любое заведение — государственное, коммунальное или частное», — говорил Ляшко.
По материалам:
hromadske
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems