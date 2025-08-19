С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр — Finance.ua

С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр
В Украине с 2026 года планируется ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 40 лет.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на презентации плана действий нового правительства, передает hromadske.
«Нам нужно перейти к ситуации, когда мы делаем профилактический чек-ап. Хорошая диагностика даст возможность правильного планирования и системной работы. Мы запланировали плановый чек-ап с 2026 года», — рассказала Свириденко.
Так, каждый украинец в возрасте от 40 лет сможет один раз в год пройти бесплатный медицинский осмотр.
«Нам важно, чтобы этот проект мы запустили», — добавила премьер-министр.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что такой медосмотр будет включать в себя обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. По его словам, это болезни, являющиеся главной причиной преждевременной смертности и потери трудоспособности.
«Большинство из них можно выявить и эффективно лечить, если действовать вовремя. Государство полностью оплатит чек-ап, а человек сможет выбрать любое заведение — государственное, коммунальное или частное», — говорил Ляшко.
Поделиться новостью
Также по теме
С 2026 года украинцы с 40 лет смогут проходить бесплатный медосмотр
В правительстве обещают повысить базовую пенсию
В правительстве назвали сумму, которая требуется Украине на 2026 год
Несмотря на налоговые льготы, Дія. City не охватила даже половину отрасли — нардеп
Нарушение комендантского часа: какие штрафы предлагают — законопроект
Миссия МВФ приедет в Украину в конце августа