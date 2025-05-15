Медицинские учреждения будут штрафовать за нарушение условий договора с НСЗУ — Finance.ua

Медицинские учреждения будут штрафовать за нарушение условий договора с НСЗУ
Правительство внесло изменения в систему применения штрафных санкций за нарушение условий договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В частности, неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные услуги или лекарства предусматривает штраф в сумме 18 168 грн за каждый случай.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
Соответствующие обновления внесены в типовую форму договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий.
Действующая система предусматривала штрафы в процентах от стоимости предоставленных услуг. Это приводило к ситуации, когда за одинаковое нарушение учреждения здравоохранения с разными бюджетами платят существенно разные суммы штрафов.
Теперь размер штрафа за конкретное нарушение будет одинаковым для всех, независимо от финансовых показателей заведения здравоохранения. Это будут фиксированные суммы, выраженные в количестве прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ПМТЛ), актуальных на 1 января года применения штрафа (3028 грн).
Как изменятся штрафы?
Неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные государством услуги/лекарства:
- было — 0,1% стоимости услуг за отчетный период;
- станет — 18 168 грн (6 ПМТЛ) за каждый случай.
Использование незаучтенных медсредств во время операции (кроме форс-мажора) — новый вид нарушения:
- станет — 6 056 грн (2 ПМТЛ) за медизделие и 18 168 грн (6 ПМТЛ) за имплантат (за каждый случай).
Неподача отчета о доходах и расходах:
- было — 0,5% стоимости предоставленных услуг по договору за период;
- станет: 18 168 грн (6 ПМТЛ) за период нарушения.
Внесение недостоверных данных в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ):
- было — 0,01% стоимости услуг за отчетный период;
- станет: 302,8 грн (0,1 ПМТЛ) за каждую такую запись.
Изменения станут действовать после внесения соответствующих изменений в договоры.
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