OpenAI добавила новые режимы и настройки для GPT-5 — Finance.ua

OpenAI добавила новые режимы и настройки для GPT-5

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в соцсети Х анонсировал ряд обновлений ChatGPT, расширяющих возможности настройки модели GPT-5 и других версий сервиса.

Пользователи GPT-5 теперь могут выбирать между тремя режимами работы: «Авто», «Быстро» и «Мышление». Автоматический режим будет оставаться удобным для большинства, однако дополнительный контроль пригодится тем, кто хочет подстроить работу модели под свои нужды.

Для GPT-5 Thinking установлен предел в 3000 сообщений в неделю. После превышения этого объема доступна дополнительная емкость в версии GPT-5 Thinking mini. Ограничение контекста для GPT-5 Thinking составляет 196 000 токенов. Альтман отметил, что скоростные ограничения могут меняться в зависимости от интенсивности использования.

Модель GPT-4o снова доступна по умолчанию для всех платных пользователей, а в веб-настройках появился переключатель «Показать дополнительные модели», открывающий доступ к версиям o3, 4.1 и GPT-5 Thinking mini. Версия GPT-4.5 доступна только подписчикам Pro из-за высоких вычислительных расходов.

OpenAI также работает над обновлением интерфейса GPT-5, делая его более «теплым» и удобным, но без чрезмерной навязчивости. По словам Альтмана, компания планирует предоставить пользователям больше индивидуальных настроек интерфейса модели.

