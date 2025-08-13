Сколько людей используют еженедельно ChatGPT — Finance.ua

Сколько людей используют еженедельно ChatGPT
ChatGPT продолжает устанавливать новые рекорды среди потребительских цифровых продуктов. Согласно данным его владельца OpenAI, уже на этой неделе количество активных пользователей приложения может составить 700 миллионов в неделю.
Об этом сообщает портал ai360.
Потрясающую цифру подтвердил вице-президент компании Ник Терли, обнародовавший обновленную статистику на платформе X. В марте количество еженедельных пользователей достигло 500 миллионов, и с тех пор этот показатель постоянно растет.
Терли также сообщил, что за последний год приложение выросло в четыре раза. Он поблагодарил команду разработчиков за то, что ChatGPT стал мощным инструментом обучения, творчества и решения сложных задач. По мнению топ-менеджера, такие результаты свидетельствуют о том, что миссия компании по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь действительно реализуется.
Одним из главных факторов роста стало внедрение новой функции по генерации изображений в марте. Она основывается на модели GPT-4 и позволяет пользователям создавать изображения непосредственно в интерфейсе приложения. После запуска функции всего за несколько дней было сгенерировано более 700 миллионов изображений, что свидетельствует о колоссальном спросе.
Операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп подчеркнул, что более 130 миллионов пользователей воспользовались новыми возможностями уже на стартовом этапе. Такой результат стал не только показателем популярности функции, но и двигателем дальнейшего роста активной аудитории. Успех визуального инструмента в значительной степени способствовал утверждению ChatGPT в качестве универсального ИИ-приложения.
Помимо увеличения общего количества пользователей OpenAI фиксирует положительную динамику в сегменте платных бизнес-клиентов. На прошлой неделе Брэд Лайткеп сообщил, что в ChatGPT уже 5 миллионов бизнес-подписчиков. Это на 2 миллиона больше по сравнению с июнем, что подтверждает стабильную тенденцию монетизации продукта.
Что такое ChatGPT и почему он так популярен
