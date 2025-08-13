Сколько людей используют еженедельно ChatGPT — Finance.ua
Сколько людей используют еженедельно ChatGPT

Фондовый рынок
7
ChatGPT продолжает устанавливать новые рекорды среди потребительских цифровых продуктов. Согласно данным его владельца OpenAI, уже на этой неделе количество активных пользователей приложения может составить 700 миллионов в неделю.
Об этом сообщает портал ai360.
Потрясающую цифру подтвердил вице-президент компании Ник Терли, обнародовавший обновленную статистику на платформе X. В марте количество еженедельных пользователей достигло 500 миллионов, и с тех пор этот показатель постоянно растет.
Терли также сообщил, что за последний год приложение выросло в четыре раза. Он поблагодарил команду разработчиков за то, что ChatGPT стал мощным инструментом обучения, творчества и решения сложных задач. По мнению топ-менеджера, такие результаты свидетельствуют о том, что миссия компании по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь действительно реализуется.
Одним из главных факторов роста стало внедрение новой функции по генерации изображений в марте. Она основывается на модели GPT-4 и позволяет пользователям создавать изображения непосредственно в интерфейсе приложения. После запуска функции всего за несколько дней было сгенерировано более 700 миллионов изображений, что свидетельствует о колоссальном спросе.
Операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп подчеркнул, что более 130 миллионов пользователей воспользовались новыми возможностями уже на стартовом этапе. Такой результат стал не только показателем популярности функции, но и двигателем дальнейшего роста активной аудитории. Успех визуального инструмента в значительной степени способствовал утверждению ChatGPT в качестве универсального ИИ-приложения.
Помимо увеличения общего количества пользователей OpenAI фиксирует положительную динамику в сегменте платных бизнес-клиентов. На прошлой неделе Брэд Лайткеп сообщил, что в ChatGPT уже 5 миллионов бизнес-подписчиков. Это на 2 миллиона больше по сравнению с июнем, что подтверждает стабильную тенденцию монетизации продукта.

Что такое ChatGPT и почему он так популярен

По материалам:
Finance.ua
