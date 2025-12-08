SpaceX ведет переговоры о продаже акций, оценка компании может достичь $800 миллиардов — WSJ
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате чего стоимость компании может достичь рекордных 800 миллиардов долларов.
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на инвесторов, получивших уведомления от финансового директора компании.
По оценкам экспертов, знакомых с ситуацией на рынке, SpaceX начинает работу по вторичной продаже акций (IPO), в результате чего оценочная стоимость производителя SpaceX может вырасти до 800 млрд долларов, что сделает ее самой дорогой частной компанией США.
После недавней вторичной продажи акций компания оценивалась в 400 миллиардов долларов.
Отмечается, что финансовый директор SpaceX Брет Джонсен, сообщили некоторые источники, недавно объявил инвесторам о намерениях по продаже акций ориентировочно в 2026 году.
Издание добавляет, что инвесторы SpaceX ожидали IPO, поскольку компания превратилась в важного подрядчика правительства США в области космических запусков, а также является поставщиком широкополосного интернета по всему миру. Она имеет около 9000 спутников в космосе для своего подразделения спутникового интернета Starlink, обеспечивающего высокоскоростное соединение для частных и бизнес-клиентов, включая авиакомпании.
