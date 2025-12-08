SpaceX ведет переговоры о продаже акций, оценка компании может достичь $800 миллиардов — WSJ Сегодня 22:52 — Фондовый рынок

SpaceX ведет переговоры о продаже акций, оценка компании может достичь $800 миллиардов — WSJ

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате чего стоимость компании может достичь рекордных 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на инвесторов, получивших уведомления от финансового директора компании.

По оценкам экспертов, знакомых с ситуацией на рынке, SpaceX начинает работу по вторичной продаже акций (IPO), в результате чего оценочная стоимость производителя SpaceX может вырасти до 800 млрд долларов, что сделает ее самой дорогой частной компанией США.

Читайте также SpaceX владеет биткоинами более чем на $1 миллиард

После недавней вторичной продажи акций компания оценивалась в 400 миллиардов долларов.

Отмечается, что финансовый директор SpaceX Брет Джонсен, сообщили некоторые источники, недавно объявил инвесторам о намерениях по продаже акций ориентировочно в 2026 году.

Издание добавляет, что инвесторы SpaceX ожидали IPO, поскольку компания превратилась в важного подрядчика правительства США в области космических запусков, а также является поставщиком широкополосного интернета по всему миру. Она имеет около 9000 спутников в космосе для своего подразделения спутникового интернета Starlink, обеспечивающего высокоскоростное соединение для частных и бизнес-клиентов, включая авиакомпании.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.