SpaceX владеет биткоинами более чем на $1 миллиард — Finance.ua

SpaceX владеет биткоинами более чем на $1 миллиард
Стоимость биткоин-активов компании SpaceX превысила 1 миллиард долларов на фоне установки новых ценовых рекордов криптовалюты.
По данным Arkham Intelligence, компания Илона Маска в настоящее время владеет 8285 BTC стоимостью около 1,02 миллиарда долларов.
Это не первый случай, когда биткоин-портфель SpaceX оценивался более чем в миллиард долларов.
В начале 2021 года его объем достигал примерно 28 000 BTC, а в апреле того же года оценка составила 1,8 миллиарда долларов. В середине 2022 года компания сократила свои запасы на около 70%, что могло быть реакцией на кризисные события в отрасли, в том числе обвал экосистемы Terra-Luna в мае, банкротство FTX в ноябре и связанные с этим последствия. Согласно имеющимся данным, новых закупок биткоина SpaceX с тех пор не проводила.
В тот же период Tesla также распродала большую часть своих биткоин-активов. В настоящее время она владеет 11 509 BTC на сумму около 1,42 миллиарда долларов.
