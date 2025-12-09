0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кредиты и дебиторская задолженность физических лиц почти на 10 млн грн — ФГВФЛ

Фондовый рынок
1
Кредиты и дебиторская задолженность физических лиц почти на 10 млн грн — ФГВФЛ
Кредиты и дебиторская задолженность физических лиц почти на 10 млн грн — ФГВФЛ
15 декабря в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже пула активов шести банков.
Об этом сообщили в ФГОФО
Одним лотом на торги выставлены права требования по кредитам физических лиц и дебиторская задолженность, учитываемая на балансе АО «БАНК ФОРВАРД», АО «АКБ «КОНКОРД», ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», АО «БАНК СИЧ», АО «МР БАНК» и АО «МР БАНК». Итого — 376 позиций (кредиты, дебиторская задолженность). Пул на продажу выставляется впервые.
Все активы, включенные в состав лота №GL6N428119, учитываются в национальной валюте.
  • 57,4% пула (по сумме задолженности) — это права требования по кредитам, предоставленным на потребительские цели.
  • Еще 35,3% пула — карточные кредиты.
  • 7,3% - дебиторская задолженность.
Средняя сумма задолженности по договорам составляет от 22 до 135 тысяч гривен. Обеспечение или финансовое поручительство по активам отсутствуют.
Основа пула (82,7% по сумме задолженности) — это кредиты и дебиторская задолженность, возникшие в период 2014—2022 гг. Еще 16,7% - кредиты предоставлены до 2013 года включительно. Остальные 0,6% - кредиты и дебиторская задолженность, возникшая после 2023 года.
Срок просрочки исполнения обязательств по договорам составляет от 95 до 3802 дней.
Более подробная информация об активах, в том числе о сроках просрочки, проведенной судебно-претензионной работе, наличии оригиналов договоров или дополнительных соглашений и т. п. — содержится в публичном паспорте активов, а также доступна к изучению потенциальными покупателями в виртуальной комнате данных.
Пул будет торговаться по голландской модели аукциона.
Стартовая цена — 10,4 млн грн.
Детали аукциона — по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems