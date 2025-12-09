Кредиты и дебиторская задолженность физических лиц почти на 10 млн грн — ФГВФЛ
15 декабря в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже пула активов шести банков.
Об этом сообщили в ФГОФО
Одним лотом на торги выставлены права требования по кредитам физических лиц и дебиторская задолженность, учитываемая на балансе АО «БАНК ФОРВАРД», АО «АКБ «КОНКОРД», ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», АО «БАНК СИЧ», АО «МР БАНК» и АО «МР БАНК». Итого — 376 позиций (кредиты, дебиторская задолженность). Пул на продажу выставляется впервые.
Все активы, включенные в состав лота №GL6N428119, учитываются в национальной валюте.
- 57,4% пула (по сумме задолженности) — это права требования по кредитам, предоставленным на потребительские цели.
- Еще 35,3% пула — карточные кредиты.
- 7,3% - дебиторская задолженность.
Средняя сумма задолженности по договорам составляет от 22 до 135 тысяч гривен. Обеспечение или финансовое поручительство по активам отсутствуют.
Основа пула (82,7% по сумме задолженности) — это кредиты и дебиторская задолженность, возникшие в период 2014—2022 гг. Еще 16,7% - кредиты предоставлены до 2013 года включительно. Остальные 0,6% - кредиты и дебиторская задолженность, возникшая после 2023 года.
Срок просрочки исполнения обязательств по договорам составляет от 95 до 3802 дней.
Более подробная информация об активах, в том числе о сроках просрочки, проведенной судебно-претензионной работе, наличии оригиналов договоров или дополнительных соглашений
и т. п. — содержится в публичном паспорте активов, а также доступна к изучению потенциальными покупателями в виртуальной комнате данных.
Пул будет торговаться по голландской модели аукциона.
Стартовая цена — 10,4 млн грн.
Детали аукциона — по ссылке.
