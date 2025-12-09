Кредиты и дебиторская задолженность физических лиц почти на 10 млн грн — ФГВФЛ Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Кредиты и дебиторская задолженность физических лиц почти на 10 млн грн — ФГВФЛ

15 декабря в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже пула активов шести банков.

Об этом сообщили в ФГОФО

Одним лотом на торги выставлены права требования по кредитам физических лиц и дебиторская задолженность, учитываемая на балансе АО «БАНК ФОРВАРД», АО «АКБ «КОНКОРД», ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», АО «БАНК СИЧ», АО «МР БАНК» и АО «МР БАНК». Итого — 376 позиций (кредиты, дебиторская задолженность). Пул на продажу выставляется впервые.

Все активы, включенные в состав лота №GL6N428119, учитываются в национальной валюте.

57,4% пула (по сумме задолженности) — это права требования по кредитам, предоставленным на потребительские цели.

Еще 35,3% пула — карточные кредиты.

7,3% - дебиторская задолженность.

Средняя сумма задолженности по договорам составляет от 22 до 135 тысяч гривен. Обеспечение или финансовое поручительство по активам отсутствуют.

Основа пула (82,7% по сумме задолженности) — это кредиты и дебиторская задолженность, возникшие в период 2014—2022 гг. Еще 16,7% - кредиты предоставлены до 2013 года включительно. Остальные 0,6% - кредиты и дебиторская задолженность, возникшая после 2023 года.

Срок просрочки исполнения обязательств по договорам составляет от 95 до 3802 дней.

и т. п. — содержится в Более подробная информация об активах, в том числе о сроках просрочки, проведенной судебно-претензионной работе, наличии оригиналов договоров или дополнительных соглашений— содержится в публичном паспорте активов , а также доступна к изучению потенциальными покупателями в виртуальной комнате данных.

Пул будет торговаться по голландской модели аукциона.

Стартовая цена — 10,4 млн грн.

