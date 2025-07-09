ChatGPT тестирует новую функцию Study Together — Finance.ua

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ChatGPT тестирует новую функцию Study Together

Технологии&Авто
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ChatGPT тестирует новую функцию Study Together
ChatGPT тестирует новую функцию Study Together
ChatGPT начал тестирование новой функции Study Together — режима, который может превратить чат-бот в интерактивного обучающего партнера. Пользователи сообщают, что вместо ответов он задает больше вопросов, стимулируя самостоятельное мышление.
Об этом пишет The Verge.
ChatGPT тестирует новую функцию Study Together
Некоторые пользователи ChatGPT заметили новую функцию под названием Study Together («Обучение вместе»), появившуюся в выпадающем списке инструментов. Ее суть — превратить чат-бота в интерактивного партнера для обучения: вместо готовых ответов он задает встречные вопросы, побуждая пользователя самостоятельно думать и отвечать.
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Это может стать альтернативой Google LearnLM — образовательному инструменту с ИИ, работающему по схожему принципу.
Study Together находится на стадии тестирования и доступен только отдельным пользователям. Если инструмент получит положительный фидбек, OpenAI может масштабировать его как образовательную функцию с фокусом активного обучения. Это также может стать первым шагом к созданию режимов совместного взаимодействия в ChatGPT, где в одном чате работают несколько человек.
По материалам:
vctr.media
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