В Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями — Finance.ua

В Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями

Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, упрощающего торговлю подержанными авто.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, субъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его дальнейшей продажи.

Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.

в схеме продажи авто присутствовал лишний этап: чтобы легально перепродать машину, компании сначала должны были оформить ее на себя. Это требовало времени, денег и создавало излишнюю нагрузку на сервисные центры. Как говорят эксперты Института исследований авторынка, до сих порчтобы легально перепродать машину, компании сначала должны были оформить ее на себя. Это требовало времени, денег и создавало излишнюю нагрузку на сервисные центры.

Теперь же предпринимателям не придется тратиться на оплату регистрационных услуг. Кроме того, устраняется излишняя бюрократия, а продажа автомобилей будет происходить скорее без лишних этапов.

Также специалисты утверждают, что изменения претерпела и информационно-поисковая система учета субъектов торговли ТС. Фактически ее переименовали и формализовали как официальную базу данных, где хранится информация о компаниях, имеющих право торговать транспортными средствами и запчастями с VIN-номерами. Это позволит:

быстрее проверять наличие разрешительных документов и правомерность деятельности продавца;

обеспечить прозрачность рынка для потребителей и государства.

Справка Finance.ua:

Как показывает статистика, бензиновые легковушки — самый массовый сегмент рынка подержанных автомобилей. Средняя цена в объявлениях на такие автомобили составляет $6100;

в то же время, газобаллонные авто являются самым дешевым сегментом — в июне средняя цена на такие составляла $2500;

среди самых популярных моделей с пробегом в Украине — Skoda Octavia, Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan, Opel Astra и Audi A4.

