В Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями — Finance.ua

В Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями
Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, упрощающего торговлю подержанными авто.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, субъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его дальнейшей продажи.
Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.
Как говорят эксперты Института исследований авторынка, до сих пор в схеме продажи авто присутствовал лишний этап: чтобы легально перепродать машину, компании сначала должны были оформить ее на себя. Это требовало времени, денег и создавало излишнюю нагрузку на сервисные центры.
Теперь же предпринимателям не придется тратиться на оплату регистрационных услуг. Кроме того, устраняется излишняя бюрократия, а продажа автомобилей будет происходить скорее без лишних этапов.
Также специалисты утверждают, что изменения претерпела и информационно-поисковая система учета субъектов торговли ТС. Фактически ее переименовали и формализовали как официальную базу данных, где хранится информация о компаниях, имеющих право торговать транспортными средствами и запчастями с VIN-номерами. Это позволит:
- быстрее проверять наличие разрешительных документов и правомерность деятельности продавца;
- обеспечить прозрачность рынка для потребителей и государства.
Справка Finance.ua:
- Как показывает статистика, бензиновые легковушки — самый массовый сегмент рынка подержанных автомобилей. Средняя цена в объявлениях на такие автомобили составляет $6100;
- в то же время, газобаллонные авто являются самым дешевым сегментом — в июне средняя цена на такие составляла $2500;
- среди самых популярных моделей с пробегом в Украине — Skoda Octavia, Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan, Opel Astra и Audi A4.
