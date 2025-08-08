Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор — Finance.ua

Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

Найти новый автомобиль в Украине с бюджетом до $20 тысяч — задача не из простых, особенно если вы не рассматриваете китайские бренды. Впрочем, даже при таких условиях на рынке есть интересные предложения — хоть и не с новейшим дизайном или инновационной «начинкой».

В обзоре от Auto.Ria — проверенные бюджетные хэтчбеки, компактные седаны, практичные мини-фургоны и даже несколько небольших кроссоверов. Некоторые бренды уже хорошо знакомы украинским покупателям, другие только набирают обороты. Но все эти 12 моделей имеют общее — это максимально доступные новые автомобили с гарантией, которые следует рассмотреть тем, кто ищет оптимальное сочетание цены, качества и уверенности в происхождении машины.

1. Fiat Panda

Цена: от 620 000 грн

2. Citroen C-Elysee

Цена: от 653 100 грн

3. Hyundai i10

Цена: от 669 300 грн

4. Renault Taliant

Цена: от 688 000 грн

5. Fiat 500

Цена: от 719 000 грн

6. Skoda Fabia

Цена: от 732 000 грн

7. Citroen C3

Цена: от 751 500 грн

8. Suzuki Swift

Цена: от 764 000 грн

9. SEAT Ibiza

Цена: от 775 000 грн

10. Fiat Fiorino Combi

Цена: от 805 500 грн

11. Renault Kardian

Цена: от 820 700 грн

12. Opel Crossland

Цена: от 828 400 грн

