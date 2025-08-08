Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор — Finance.ua
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

Найти новый автомобиль в Украине с бюджетом до $20 тысяч — задача не из простых, особенно если вы не рассматриваете китайские бренды. Впрочем, даже при таких условиях на рынке есть интересные предложения — хоть и не с новейшим дизайном или инновационной «начинкой».
В обзоре от Auto.Ria — проверенные бюджетные хэтчбеки, компактные седаны, практичные мини-фургоны и даже несколько небольших кроссоверов. Некоторые бренды уже хорошо знакомы украинским покупателям, другие только набирают обороты. Но все эти 12 моделей имеют общее — это максимально доступные новые автомобили с гарантией, которые следует рассмотреть тем, кто ищет оптимальное сочетание цены, качества и уверенности в происхождении машины.

1. Fiat Panda

  • Цена: от 620 000 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор
2. Citroen C-Elysee

  • Цена: от 653 100 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

3. Hyundai i10

  • Цена: от 669 300 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

4. Renault Taliant

  • Цена: от 688 000 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

5. Fiat 500

  • Цена: от 719 000 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор
6. Skoda Fabia

  • Цена: от 732 000 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

7. Citroen C3

  • Цена: от 751 500 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

8. Suzuki Swift

  • Цена: от 764 000 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

9. SEAT Ibiza

  • Цена: от 775 000 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор
10. Fiat Fiorino Combi

  • Цена: от 805 500 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

11. Renault Kardian

  • Цена: от 820 700 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор

12. Opel Crossland

  • Цена: от 828 400 грн
Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор
Светлана Вышковская
Auto.Ria
