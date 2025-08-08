Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор — Finance.ua

Какие новые авто можно купить в Украине за 20 тыс. долларов: обзор
Найти новый автомобиль в Украине с бюджетом до $20 тысяч — задача не из простых, особенно если вы не рассматриваете китайские бренды. Впрочем, даже при таких условиях на рынке есть интересные предложения — хоть и не с новейшим дизайном или инновационной «начинкой».
В обзоре от Auto.Ria — проверенные бюджетные хэтчбеки, компактные седаны, практичные мини-фургоны и даже несколько небольших кроссоверов. Некоторые бренды уже хорошо знакомы украинским покупателям, другие только набирают обороты. Но все эти 12 моделей имеют общее — это максимально доступные новые автомобили с гарантией, которые следует рассмотреть тем, кто ищет оптимальное сочетание цены, качества и уверенности в происхождении машины.
1. Fiat Panda
- Цена: от 620 000 грн
2. Citroen C-Elysee
- Цена: от 653 100 грн
3. Hyundai i10
- Цена: от 669 300 грн
4. Renault Taliant
- Цена: от 688 000 грн
5. Fiat 500
- Цена: от 719 000 грн
6. Skoda Fabia
- Цена: от 732 000 грн
7. Citroen C3
- Цена: от 751 500 грн
8. Suzuki Swift
- Цена: от 764 000 грн
9. SEAT Ibiza
- Цена: от 775 000 грн
10. Fiat Fiorino Combi
- Цена: от 805 500 грн
11. Renault Kardian
- Цена: от 820 700 грн
12. Opel Crossland
- Цена: от 828 400 грн
